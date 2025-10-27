Liga MX y Cruz Azul Emiten Postura Oficial Sobre Fallecimiento de Aficionado

El pasado sábado 25 de octubre Cruz Azul y Rayados de Monterrey se vieron las caras en partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, al finalizar el compromiso, un aficionado murió en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. El primer reporte oficial, mismo que confirmó el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, fue emitido por la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM.

De acuerdo con el comunicado, "una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio". La información detalla que el aficionado fallecido fue sometido por elementos de seguridad "para su entrega a las autoridades", pero que "durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento y pese a "los esfuerzos por reanimarlo, lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales".

Sin embargo, aficionados de Cruz Azul se manifestaron frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, exigiendo que se esclarezcan los hechos. En ese sentido, se reportó que ya hay cuatro detenidos que están siendo investigados.

Cruz Azul y Liga MX ya dieron su postura oficial

Luego del fallecimiento de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, tanto Cruz Azul como la Liga MX emitieron comunicados al respecto. El club cementero manifestó su acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima e hizo "un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos".

"Adicionalmente, y a pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del Estadio Olímpico Universitario y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del Club, CF Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados", reza el comunicado del equipo.

Por su parte, la Liga MX lamentó el fallecimiento de Rodrigo Mondragón y aseguró que se mantendrá atenta "a las investigaciones que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México". Además, dio detalles de cómo se realizó el operativo de seguridad para el juego entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey, especificando que a las 23:28 horas del sábado 25 de octubre (18 minutos después de que acabó el cotejo), el estadio ya había sido desaforado.

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/j2JVIQJDfe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 27, 2025

