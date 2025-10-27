Más de 150 Árbitros de Futbol Involucrados en Escándalo de Apuestas en Turquía

Hace apenas unos días se destapó un escándalo relacionado con apuestas ilegales en la NBA. Un entrenador, un jugador y un exjugador, fueron arrestados por el FBI y están bajo investigación. Ahora, en Turquía, el deporte vuelve a estar involucrado en temas de apuestas, pues el presidente de la Federación Turca de Futbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, dio a conocer que existen árbitros que han apostado en partidos.

Haciosmanoglu reveló que 371 de los 500 árbitros activos que trabajan en ligas profesionales de Turquía, tienen cuentas en una o más de las seis casas de apuestas que existen en el país. Además, la investigación hecha por el organismo regente del balompié turco, arrojó que 152 árbitros habían apostado en partidos de futbol e incluso detalló que uno de ellos llegó a realizar más de 18 mil apuestas.

Un árbitro en Turquía hizo más de 18 mil apuestas

De acuerdo con el informe que presentó Ibrahim Haciosmanoglu, presidente de la Federación Turca de Futbol, durante una conferencia de prensa, el desglose de los árbitros que realizaron apuestas es el siguiente: 7 árbitros y 15 asistentes de clase alta, así como 36 árbitros y 94 asistentes de categorías inferiores.

En ese mismo sentido, la TFF reveló que un árbitro hizo un total de 18 mil 227 apuestas, 10 silbantes realizaron apuestas en más de 10 mil partidos y otros 42 oficiales apostaron en más de mil juegos de futbol cada uno. El reporte también detalla que "la mayoría de los partidos apostados son de ligas extranjeras".

La Federación Turca de Futbol prevé sanciones

Luego de revelar el que podría ser el mayor escándalo de apuestas en la historia del futbol turco, la TFF explicó que el Consejo Disciplinario "iniciará los procedimientos necesarios, remitirá a los responsables en el plazo más breve posible y aplicará las sanciones correspondientes según nuestras instrucciones".

Del mismo modo, Ibrahim Haciosmanoglu apuntó que ya dio aviso tanto a la FIFA como a la UEFA sobre este caso y adelantó que todos los presidentes de clubes en Turquía "deberían investigarse a sí mismos, empezando por ellos mismos, sus juntas directivas y todos sus elementos, incluidos los jugadores, y compartir esta información con el público".

