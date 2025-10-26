Yareli Acevedo Conquista el Oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Chile

La mexicana Yareli Acevedo conquistó la medalla de oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, celebrado en Santiago de Chile. Con una actuación impecable, Acevedo se proclamó la mejor del planeta, demostrando talento, resistencia y una estrategia brillante sobre el velódromo.

La ciclista mexicana acumuló 63 puntos, cifra que le permitió quedarse con el primer lugar, superando a la británica Anna Morris, quien obtuvo la plata con 58 unidades, y a la australiana Bryony Botha, que cerró con 56 puntos para llevarse el bronce.

Yareli Acevedo hace historia al coronarse campeona del mundo en la carrera por puntos, con 63 unidades, en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025. ¡Gran actuación en tierras chilenas!#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/Er0Y8GILx0 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) October 26, 2025

Yareli realizó espectacular remontada

El triunfo de Yareli fue producto de una remontada espectacular, ya que a diez vueltas del final se encontraba en la quinta posición. Sin embargo, la deportista originaria de México mostró una fortaleza impresionante en el cierre, aceleró con determinación y sumó los 20 puntos decisivos que le garantizaron la victoria mundial.

Esta medalla de oro representa no solo un logro personal para Acevedo, sino también un hito histórico para el ciclismo mexicano, al consolidar su nombre entre las grandes figuras internacionales de la disciplina. Su desempeño reafirma el crecimiento del deporte en México y se convierte en una inspiración para las nuevas generaciones de ciclistas.

Historias recomendadas: