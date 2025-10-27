¿Messi Jugará el Mundial 2026? Solo Tres Jugadores Podrían Llegar a su Sexta Copa del Mundo

Lionel Messi quiere seguir haciendo historia. Acepta que quiere y tiene "todas las ganas" de jugar con Argentina su sexto Mundial de Futbol en el 2026, pero eso dependerá de cómo se sienta a principios del año próximo.

Messi, de 38 años, confesó en entrevista que "la verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección".

Sin embargo, pese a que está motivado, el astro argentino dejó en claro que sólo estará en el Mundial que organizan México, Estados Unidos y Canadá si se encuentra en plena forma:

Lo voy a valorar cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomaré una decisión

Y añadió que "obviamente tengo rotas las ganas, porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales".

Mundial 2026: Solo hay tres Jugadores que podrían llegar a su sexta Copa del Mundo

Actualmente sólo hay tres futbolistas en activo que podrían jugar su sexta Copa del Mundo: el portugués Cristriano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa. Los dos primeros dependen de sí mismos, de que no se lesionen. Mientras que Ochoa está en veremos, porque la decisión la tomará el técnico Javier Aguirre y no lo ha llamado en las últimas convocatorias.

La lista de futbolistas con 5 Copas del Mundo en su currículum son: el alemán Lothar Matthäus y los mexicanos Antonio “La Tota” Carbajal, Rafa Márquez y Andrés Guardado, quienes ya no están en activo. Además de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, que siguen jugando.

Por último hay que señalar que Lionel Messi no tiene planeado retirarse en breve, porque acaba de renovar contrato con el Inter Miami hasta el 2028, a los 41 años de edad. Si es que las lesiones se lo permiten.

