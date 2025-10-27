Sean ‘Diddy’ Combs Cumplirá su Sentencia y Saldrá de Prisión en 2028, Confirma BOP

El rapero Sean Combs, conocido como “Diddy”, saldrá de prisión en mayo de 2028, así lo informó el Buró Federal de Prisiones (BOP, en inglés), quien señaló que el músico habrá de cumplir su sentencia.

Sean “Diddy” Combs saldría de prisión en 2028

El BOP actualizó este 27 de octubre la ficha del artista en su página web. Según informó la institución, la fecha exacta en la que podrá salir de prisión el cantante es el 8 de mayo de 2028.

Sean “Diddy” Combs fue sentenciado en octubre del 2025 a 50 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y dos meses. Se le imputaron dos cargos federales de transporte para ejercer la prostitución.

También se le impuso una multa de 500 mil dólares, poco más de 9 millones de pesos, así como cinco años de libertad supervisada. Para el gobierno, “Diddy” ya habría cumplido un año un año en prisión, tras haber sido detenido en septiembre del 2024 y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde sigue preso.

El rapero “Diddy” busca ser indultado por Donald Trump

Cabe señalar que Sean “Diddy” Combs buscó ser indultado por Donald Trump.

En agosto de 2025, tras haber sido encontrado culpable de dos cargos, la abogada del músico, Nicole Westmoreland, dio a conocer que buscarían un indulto presidencial, lo que fue confirmado por el propio mandatario.

Paralelamente, el equipo legal del empresario apelará la sentencia fijada por el juez Arun Subramanian. Durante el juicio, que se prolongó por dos meses, la fiscalía llamó a 34 testigos, incluyendo a dos exnovias del rapero, Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo un seudónimo.

El músico de 55 años fue absuelto de los delitos más graves que afrontaba, que eran tráfico sexual y crimen organizado. Estos delito podrían haberle acarreado a cadena perpetua.

