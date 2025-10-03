Caso P. 'Diddy' Combs: Esposo de Cassie Ventura reacciona a sentencia (también lo hizo 50 Cent)

Sean 'Diddy' Combs fue condenado a 50 meses de prisión (poco más de cuatro años) y las reacciones no tardaron en llegar. El primero en publicar una respuesta en torno a la resolución del juez fue el esposo de Cassie Ventura, Alex Fine. También lo hizo el rapero y actor estadounidense, Curtis James Jackson, a.k.a 50 Cent.

El juez Arun Subramanian no accedió a la solicitud del equipo legal de P. Diddy, que solicitaba una pena máxima de 14 meses; ya que consideró que vislumbraba "una aparente falta de remordimiento" en Combs. Además de los cuatro años y dos meses, le ordenó pagar una multa de 500 mil dólares.

Sean Combs fue declarado culpable de dos cargos de transportar mujeres de un estado a otro con fines de prostitución.

Video: Prostitución y Trata de Personas, Línea Delgada en Guadalajara

Esposo de Cassie Ventura reacciona a sentencia de P. Diddy

Tras la sentencia, Alex Fine, esposo de Cassie Ventura, usó sus stories para repetir un posteo que realizó en mayo de 2024, el mismo día en que se publicó el video del ataque de Diddy en un hotel de Los Ángeles en 2016.

El post de Fine incluye un mensaje a las mujeres y a los niños. El post dice: "Los hombres que golpean a las mujeres no son hombres. Los hombres que lo permiten y protegen a esas personas no son hombres. La violencia contra las mujeres no debería ser inevitable; revisa a tus hermanos, tus amigos y tu familia".

Además, señaló "los hombres que hieren a las mujeres odian a las mujeres".

En su mensaje hacia las mujeres, sobre todo a las sobrevivientes de violencia, el esposo de Ventura anotó: "Encuentren a los hombres y mujeres que ayudan y aman". Enfatizó la importancia de creer en las historias de violencia y les pidió que reconocieran a los "hombres y mujeres que se preocupan únicamente por su bienestar y seguridad".

Tras mencionar sus intenciones de "criar a mis hijas en un mundo donde estén seguras y sean amadas", se dirigió a los abusadores: "Se acabó, ya no están a salvo, ya no están protegidos, los hombres a su lado son igual de débiles. Están tan miserables con ustedes mismos que la m—rte sería considerada un acto de bondad".

50 Cent reacciona a sentencia de P. Diddy

Tras darse a conocer la sentencia de Combs, el actor y rapero 50 Cent, también reaccionó a la sentencia. En su cuenta de Instagram publicó un dibujo del juicio publicado por agencias y anotó: "Hola a quienquiera que haya contratado a P. Diddy para una conferencia. Escuché que no podrá venir. ¡Estoy disponible!".

Esta no es la primera vez que 50 Cent envía mensajes mordaces para Sean Combs. El 2 de julio, cuando se anunció el veredicto mixto anotó "P. Diddy venció a [RICO], ese chico es un mal tipo", escribió en Instagram. Los primeros días de octubre compartió un texto dirigido al juez Subramanian, en el que mencionó que no se sentiría seguro si P. Diddy quedaba libre.

Abogado de Cassie Ventura reacciona a sentencia de P. Diddy

El abogado de Ventura también emitió un comunicado en su cuenta de Facebook Douglas Wigdor y Meredith Firetog de Wigdor LLP:

"Si bien nada puede reparar el trauma causado por Combs, la sentencia impuesta hoy reconoce el impacto de los graves delitos que cometió. Confiamos en que, con el apoyo de su familia y amigos, la señora Ventura seguirá sanando sabiendo que su valentía y fortaleza han sido una inspiración para muchos".

Diddy se dirigió al juez antes de la sentencia

Durante la audiencia, los hijos del rapero pidieron al jurado compasión por su padre. Sin embargo, horas antes, 'Diddy' envió una carta al juez en la que mencionó que una de las cosas "más difíciles" que había tenido que afrontar era "guardar silencio y no expresar cuánto lamento mis acciones".

Aseguró que no lo tomaba a la ligera y ofreció disculpas "a Cassie Ventura y su familia".

También solicitó el perdón a todas las víctimas de violencia doméstica: "Sé que el repugnante video conmocionó a la gente. Estaba enfermo. Enfermo por las drogas. Necesitaba ayuda. Pero no recibí ayuda. Me odio ahora mismo. Me han dejado en la nada", continuó.

Finalmente se comprometió con "nunca más volver a ponerle las manos encima a nadie".

Tanto Cassie Ventura como una mujer que testificó con el nombre de Jane, exnovias de Combs, declararon haber sido obligadas a tener encuentros sexuales con Combs, y otros hombres, con décadas de diferencia.

El jurado escuchó a 32 testigos más, incluida la madre de Ventura.