Este viernes 3 de octubre, Sean ‘Diddy’ Combs recibió la sentencia del juicio que enfrentó desde septiembre pasado.

Después de cuatro meses de haber enfrentado un proceso de ocho semanas, Sean ‘Diddy’ Combs recibió su condena en el juicio penal federal que se realizó en Nueva York. Tras haber sido declarado culpable de dos cargos de la Ley Mann.

Diddy llegó al tribunal federal acompañado de su equipo de defensa, liderado por Marc Agnifilo y Teny Geragos. También estuvieron presentes los fiscales y el juez Arun Subramanian. Así como su madre y sus hijos.

En esta audiencia, Diddy se dirigió al tribunal y también al juez, a fin de “resolver su caso de la manera más digna y respetuosa posible".

Un día antes, el jueves 2 de octubre, se difundió una carta que el cantante escribió para el juez, en la que lamentó su conducta y le ofreció disculpas a su ex novia Cassie Ventura y a una mujer que testificó con el nombre de Jane.

Sean ‘Diddy’ Combs enfrentará cuatro años de prisión

Diddy enfrentará cuatro años y dos meses en una prisión federal por dos cargos de la Ley Mann, por transportar personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución.

La Ley Mann, aprobada en 1910, castiga el delito de transportar mujeres de un estado a otro con el objetivo de prostitución.

Los fiscales habían pedido al juez que Diddy pasara más de 11 años de prisión.

Hasta ahora, el presidente Trump no ha hecho declaraciones sobre el caso. Se había difundido que podría intervenir e indultar a Diddy, pero también dejarlo cumplir la condena.

Desde septiembre de 2024, Diddy permaneció en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Aunque se solicitó en repetidas ocasiones que fuera liberado bajo fianza, el juez rechazó las peticiones.

En julio, 2025, Diddy fue juzgado por un jurado de 12 personas, que lo absolvieron de los cargos de crimen organizado y tráfico sexual.