Liga MX: 5 Datos sobre la Muerte de Aficionados de Cruz Azul y Chivas en la Jornada 15

Una vez más la muerte de aficionados empañó al futbol mexicano. En la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 se registraron dos tragedias, que no tienen relación entre sí. Al final del partido Cruz Azul vs Tigres se reportó el fallecimiento de un seguidor celeste. Y previo al encuentro Chivas vs Atlas murió un fan del Rebaño Sagrado. Esto es lo que sabemos.

El primer deceso fue en la madrugada del sábado 25 en la ciudad de Guadalajara, previo al partido Chivas vs Atlas de la Liga MX 2025, cuando lamentablemente falleció un seguidor del club rojiblanco.

Mientras que la segunda muerte fue de un aficionado celeste, al finalizar el partido Cruz Azul vs Monterrey en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en la CDMX.

A continuación los detalles de ambos casos en los que murieron aficionados de futbol, en la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

En la madrugada del sábado 25 de octubre, en la ciudad de Guadalajara, se reportó la muerte de José Eduardo Ramírez, un estudiante de preparatoria de 16 años de edad, quien había acudido a la serenata previa al duelo Chivas vs Atlas. Luego de ello, el adolescente y sus acompañantes fueron agredidos en la avenida Mariano Otero en la colonia Verde Valle de Guadalajara. Y al tratar de huir, fue arrollado por un automóvil, lo que ocasionó su deceso.

Más tarde, en la noche del sábado 25 de octubre , trascendió que un seguidor del Cruz Azul había muerto luego de ser detenido en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario. Se trató de Rodrigo Mondragón Terán, quien había acudido a ver el partido Cruz Azul vs Monterrey, en la fecha 15 del Torneo Apertura 2025.

, trascendió que Se trató de quien había acudido a ver el en la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. De acuerdo con la información, el seguidor de Cruz Azul estaba alcoholizado y opuso resistencia al ser detenido por elementos de seguridad de Ciudad Universitaria. Luego se reportó que había fallecido. Hasta el momento, las autoridades han puesto a disposición del Ministerio Público a cuatro personas que presuntamente participaron en los hechos: todos ellos empleados de Prevención y Protección Civil de la UNAM. La familia del joven que murió alegan que hubo uso excesivo de la fuerza al momento de contenerlo.

La familia del joven que murió alegan que hubo uso excesivo de la fuerza al momento de contenerlo. Posteriormente, el club Cruz Azul emitió un comunicado en el que lamentó los hechos, se deslindó de los mismos, y externó condolencias a los familiares del fanático fallecido. Del mismo modo, la Liga MX indicó que “lamenta el fallecimiento del aficionado de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, después del partido en Ciudad Universitaria contra Rayados, y se mantiene atenta a las investigaciones que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. La violencia es inaceptable dentro y fuera de la cancha”.

Hasta este lunes 27 de octubre, Gerardo Moisés Loyo Martínez, director general de Prevención y Protección Civil de la UNAM, no ha hecho declaración alguna sobre los hechos en los que murió un seguidor de Cruz Azul, ni sobre la presunta responsabilidad del personal a su cargo, que es el que está detenido como parte de las investigaciones.

