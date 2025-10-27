Betis vs Atlético de Madrid: ¿Quién Ganó el Partido de LaLiga 2025?

Este lunes 27 de octubre culminó la jornada 10 de LaLiga española de futbol con el partido Real Betis vs Atlético de Madrid, en el Estadio La Cartuja. Se trató de dos equipos que pelean codo a codo por escalar en la tabla de posiciones.

El Atlético de Madrid llegó a este duelo con la urgencia de sumar tres unidades para que no se le escape el puntero de la tabla general, que es el Real Madrid, fortalecido luego de vencer al Barcelona.

Mientras que el Betis buscaba no despegarse del Atleti, ya que ambos llegaron con los mismos puntos, que son 16, a la fecha 10 del futbol español.

Muy temprano se inclinó la balanza hacia el lado del Atlético de Madrid, porque el atacante Giuliano Simeone anotó el 1-0 a los 3 minutos de juego. Un gol a esas alturas le permitió al equipo colchonero establecer el ritmo del partido.

Aunque el Betis fue en busca del empate, sus esfuerzos eran en vano, porque los colchoneros se replegaron y recurrieron al contragolpe como recurso de ataque. Si un equipo sabe manejar la ventaja, ese es el Atlético de Madrid.

Parecía que el primer tiempo se iba a terminar sin más goles, pero el Atleti tuvo la suerte de su lado y logró agrandar la ventaja antes de la pausa: el delantero Alex Baena mandó a las redes el 2-0, que le dio aún más tranquilidad al entrenador Diego “Cholo” Simeone.

Resultado Betis vs Atlético de Madrid 27 de Octubre 2025: ¿Cómo Quedó el Partido de LaLiga EA Hoy?

La segunda parte pareció una calca del primer tiempo: El Betis con mayor tiempo la pelota, intentando hacer daño en el área visitante, mientras el equipo colchonero destruía todo y esperaba armar contraataques.

Luego de 90 minutos, el partido ya no registró más anotaciones. Con la victoria, el Atlético de Madrid llegó a 19 unidades y se colocó en la cuarta posición de la tabla general. Mientras que el Betis se rezagó y con 16 unidades se ubicó en el escalón número 6 de la clasificación.

