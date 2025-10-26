Real Madrid se Lleva El Clásico Ante Barcelona, Así Queda la Tabla de LaLiga en España

Se jugó El Clásico en España, el primero de la temporada entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la décima jornada de LaLiga. El Estadio Santiago Bernabéu fue sede de este compromiso, el cual finalizó con victoria para los 'merengues', quienes de esta manera se afianzan en el liderato del campeonato español. Los pupilos de Xabi Alonso lograron contener al cuadro culé, llevándose los tres puntos.

A diferencia de lo que sucedió la temporada pasada, cuando el Barça venció al Madrid en los cuatro Clásicos de la campaña, esta vez el equipo blanco fue quien salió victorioso. La última vez que el Real Madrid había derrotado al club blaugrana había sido en marzo del 2024.

Real Madrid se lleva El Clásico ante el Barcelona

Con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, Real Madrid venció al Barcelona por marcador de 2-1. El anotador para los pupilos de Hansi Flick fue Fermín López. Además, el VAR anuló dos goles al cuadro local por fuera de lugar y echó para atrás un penalti en la primera mitad. De igual forma, Mbappé erró un disparo desde los once pasos, el cual fue bien atajado por el guardameta culé, Wojciech Szczęsny.

Este resultado deja al Real Madrid como líder absoluto de LaLiga en España con 27 puntos, producto de nueve triunfos y solamente una derrota en diez partidos jugados; el Barça se queda en segundo lugar con 22 unidades y apenas dos puntos por encima de Villarreal, que ocupa la tercera posición de la tabla.

Mbappé sigue en plan grande

Kylian Mbappé ha sido la gran figura del Real Madrid en lo que va de esta temporada. El delantero francés, que vive su segunda campaña como futbolista 'merengue', lleva ya 11 goles en LaLiga, siendo el líder goleador. Además, el 10 del Madrid tiene 16 anotaciones y 2 asistencias en 13 partidos jugados. Mbappé no solamente es el goleador actual de la Primera División española, sino también de la UEFA Champions League, donde registra cinco goles.

