México Sueña con Título del Mundial Femenino Sub-17: ¿Contra Quién Jugará en Cuartos de Final?

Con orden táctico y trabajo en equipo, la Selección Mexicana ha ido creciendo en el Mundial Femenino Sub-17 que se disputa actualmente en Marruecos. Este miércoles 29 de octubre venció a Paraguay y avanzó a cuartos de final.

Las futbolistas tricolores ya están entre las ocho mejores del torneo, pero llegar hasta ahí no ha sido sencillo. Y es que arrancó el torneo con una derrota por 2-0 ante Corea del Norte.

Pero la Selección Mexicana se recuperó en la segunda jornada del Mundial Femenino Sub-17, al superar 1-0 a su similar de Países Bajos.

Ya en la tercera fecha, México volvió a batallar. No había mañana ni se podía permitir el lujo de perder. Aunque le costó trabajo, venció 1-0 a Camerún y aseguró el pase a octavos de final.

Justo este miércoles 29 de octubre la Selección Mexicana femenina volvió a mostrar carácter en los momentos complicados y dejó en el camino a su similar de Paraguay, también por la mínima, con 1-0 en el marcador.

México avanzó a cuartos de final: ¿Quién es su rival en el Mundial Femenino Sub-17?

Así que las chicas del combinado tricolor tienen el boleto a cuartos de final, donde se verán las caras con la selección de Italia: un rival de peligro, que tiene muchas virtudes. Así que el compromiso luce muy complicado.

Y es que las italianas son una máquina de hacer goles: Tan sólo en la fase de grupos anotaron 10 goles, luego de vencer 3-0 a Costa Rica, 3-1 a Marruecos y 4-3 a Brasil.

Luego, en octavos de final, golearon 4-1 a Nigeria. Por lo que suman un total de 14 goles en cuatro encuentros. Una cifra que contrasta con las 3 anotaciones que llevan las mexicanas.

El partido México vs Italia en cuartos de final se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Datos sobre la Selección Mexicana en el Mundial Femenino Sub-17 que se disputa actualmente en Marruecos:

Puntos en la fase de grupos: 6

Derrotas: 1

Triunfos 2

Goles a favor: 2

Goles en contra: 2

Goles en octavos de final: 1

Total de goles en el torneo: 3

Máxima goleadora: Citlalli Reyes, con 2 anotaciones

Hay que señalar que la Selección Mexicana busca igualar o superar lo hecho en el Mundial Femenino 2018. En aquella edición, el combinado tricolor llegó hasta la final pero desafortunadamente cayó 2-0 ante su similar de España.

