México Femenil Sub-17 Avanza a Cuartos de Final del Mundial Tras Vencer a Paraguay

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 consiguió su pase a los cuartos de final del Mundial de Marruecos 2025 al derrotar a Paraguay 1-0 en un intenso encuentro disputado en suelo africano.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero mostró desde el inicio la determinación que lo ha caracterizado durante el torneo. Al minuto 17, la capitana Berenice Ibarra abrió el marcador con un certero cabezazo tras un tiro de esquina, adelantando al conjunto tricolor y marcando el gol que definiría el encuentro.

México mantuvo el control del partido con orden defensivo y posesión de balón, mientras que Paraguay intentó reaccionar en la segunda mitad sin éxito ante la solidez del cuadro mexicano. La arquera mexicana respondió con seguridad en los momentos clave, asegurando el resultado y la clasificación.

Con este triunfo, México Femenil Sub-17 se instala entre las ocho mejores selecciones del mundo, confirmando su evolución y gran nivel de juego. El conjunto nacional había cerrado la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo B con seis puntos, luego de vencer 1-0 a Países Bajos y Camerún, ambos goles obra de Citlalli Reyes, y solo caer ante Corea del Norte, la vigente campeona.

¿A quién enfrentará México en 4tos de final?

Ahora, el equipo mexicano enfrentará a Italia en los cuartos de final. El encuentro ante las italianas se llevará a cabo este domingo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El conjunto europeo llega motivado después de vencer con autoridad 4-0 a Nigeria en su duelo de octavos, mostrando un futbol ofensivo y contundente.

El partido promete ser un duelo vibrante entre dos selecciones que han mostrado solidez, talento y ambición en este Mundial de Marruecos.

