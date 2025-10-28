Blue Demon Jr. Sufre Accidente Automovilístico; ¿Cuál es su Estado de Salud?

Blue Demon Jr. sufrió un accidente automovilístico la madrugada del pasado lunes 27 de octubre, esto de acuerdo con un comunicado emitido por su familia y amigos, a través de las redes sociales oficiales de la figura de la lucha libre mexicana.

En el mismo se reporta que su estado de salud es estable y que está fuera de peligro, "aunque en terapia intensiva recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios". Además, la familia de Blue Demon Jr. agradeció las muestras de cariño hacia el luchador, "así como el respeto a su privacidad durante este proceso de recuperación".

"En caso de existir actualizaciones, se informará por estos medios o, en el mejor de los casos, de viva voz del propio Blue Demon Jr.", concluye el texto.

¿Quién es Blue Demon Jr.?

Blue Demon Jr., de 59 años de edad, es el hijo adoptivo de una de las máximas leyendas de la lucha libre, Blue Demon. Siguió los pasos de su padre y debutó como luchador profesional el 11 de julio de 1985, por lo que actualmente ostenta una carrera que ya supera los 40 años.

Entre los títulos más importantes de su amplio palmarés, están el Campeonato Mundial Peso Wélter de la WWA, el Nacional Peso Crucero, el Campeonato Mundial Peso Semicompleto de la WWA, el Campeonato Mundial Jr., entre otros. También conquistó el Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA (National Wrestling Alliance), siendo el primer luchador mexicano de la historia en ganar ese cinturón.

