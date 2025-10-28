Precios del GP de México 2026: ¿Cuánto Costarán los Boletos? Costos por Zona
La próxima edición del Gran Premio de México se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2026
El pasado domingo 26 de octubre se llevó a cabo el Gran Premio de México 2025, el cual tuvo como ganador al piloto británico de McLaren, Lando Norris. Pese a la ausencia de Sergio 'Checo' Pérez, la afición mexicana respondió de gran manera, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, se registró una asistencia de más de 400 mil personas.
Este martes 28 de octubre, la página oficial del GP de México dio a conocer los precios que tendrán los boletos para la edición de 2026. Los costos para asistir a la carrera que marcará el regreso de 'Checo' al Autódromo Hermanos Rodríguez como piloto de Fórmula 1, irán desde los 9 mil 500, hasta los 30 mil 500 pesos mexicanos.
Estos son los costos por zona para el GP de México 2026
ZONA VERDE
- Grada 1: 30,500 pesos + 7,500 pesos DPO (Derecho de Primera Opción)
- Grada 2: 30,500 pesos + 7,500 pesos DPO
- Zona Accesible: 3,900 pesos + 1,450 pesos DPO (únicamente para personas con discapacidad)
ZONA NARANJA
- Grada 2A: 3,900 pesos + 1,450 pesos DPO
ZONA AZUL
- Grada 3A: 9,900 pesos + 2,500 pesos DPO
- Grada 4: 15,000 pesos + 3,750 pesos DPO
- Grada 5: 15,000 pesos + 3,750 pesos DPO
- Grada 5A: 13,900 pesos + 3,500 pesos DPO
- Grada 6: 13,000 pesos + 3,250 pesos DPO
- Grada 6A: 7,000 pesos + 1,750 pesos DPO
- Grada 6B: 9,900 pesos + 2,500 pesos DPO
- Zona Accesible: 3,900 pesos + 1,450 pesos DPO (únicamente para personas con discapacidad)
ZONA ROSA
- Grada 8: 10,500 pesos + 3,050 pesos DPO
- Grada 9: 12,400 pesos + 3,250 pesos DPO
ZONA AMARILLA
- Grada 7: 13,900 pesos + 3,500 pesos DPO
- Grada 10: 19,900 pesos + 5,000 pesos DPO
- Grada 11: 18,300 pesos + 4,500 pesos DPO
ZONA GRIS
- Grada 14: 10,000 pesos + 3,050 pesos DPO
ZONA CAFÉ
- Grada 15: 10,000 pesos + 3,050 pesos DPO
*El Derecho de Primera Opción (DPO) es un nuevo servicio que te permitirá comprar tus boletos para las carrera de 2027 y 2028 en el mismo lugar que el Gran Premio de México de 2026.