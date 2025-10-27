Detienen a 75 Personas por Reventa de Entradas, Robo y Otros Delitos durante GP de México 2025

La adrenalina en el Gran Premio de México 2025 también dejó 75 personas detenidas por diferentes delitos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Video relacionado: Así Luce el Autódromo y Llegada de Escuderías para el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1

La Fórmula 1 en nuestro país reunió a miles de aficionados del 24 al 26 de octubre; aunque se anunció saldo blanco, se reportaron diversas detenciones en el evento en el que fue el ganador el piloto británico Lando Norris.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que en un operativo en el que intervinieron miles de elementos se detuvieron 75 personas por los siguientes delitos:

Reventa de boletos

Robo sin violencia

Posesión de sustancias ilícitas

Al evento acudieron más de 300 mil espectadores durante el fin de semana. Este fue el saldo de los delitos por los que detuvieron a 75 personas.

Detenciones por reventa de boletos en el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

56 detenciones fueron por la reventa de boletos y acreditaciones.

En las revisiones se aseguraron cuatro boletos y 10 acreditaciones que no se pudo comprobar su autenticidad.

Confiscaron más de 10 mil pesos en efectivo por no acreditar su origen lícito.

20 detenidos ya tenían antecedentes penales por el delito de robo.

Detenciones por robo y posesión de drogas.

¿Qué otras detenciones se realizaron en el Gran Premio de México 2025?

Se registraron otras 19 detenciones por diversos delitos en el Gran Premio de México, como:

Robo sin violencia

Posesión de narcóticos.

58 bolsitas con marihuana.

33 dosis de una sustancia sólida.

Un arma de fuego y seis cartuchos útiles.

Una motocicleta, 12 dispositivos móviles

¿Quiénes son los detenidos en el GP de México 2025?

Dos de los detenidos aseguraron que presuntamente son miembros de un grupo delictivo generador de violencia en la alcaldía Iztacalco, explicó la SSC, y fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

