Sheinbaum Responde a Trump Sobre Cárteles: 'Siempre Habrá Defensa de Nuestra Soberanía'

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 27 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a las afirmaciones de su homólogo Donald Trump, quien aseguró que los cárteles controlan México, y a su vez, la calificó como "una mujer muy valiente".

Nuestra Constitución y nuestra convicción en el caso de México es siempre la defensa de nuestra soberanía, el diálogo con Estados Unidos nos ha permitido establecer un acuerdo de coordinación que tiene como eje central el respeto a nuestra soberanía y de nuestro territorio.

Al ser cuestionada sobre su posicionamiento de la ofensiva que planteó el presidente de Estados Unidos, quien mencionó que tratarán a los cárteles del narcotráfico como a Al-Qaeda e ISIS, Sheinbaum precisó que la coordinación a la que se ha llegado no permite ninguna intervención o injerencismo en los países. Enfatizó que cualquier conflicto debe resolverse a través del diálogo y la paz.

Trump afirmó que México es controlado por cárteles

En sus declaraciones de Trump desde la Casa Blanca, el pasado 23 de octubre de 2025, afirmó que "México está controlado por los cárteles y tenemos que defendernos", no obstante, también resaltó que respeta a la presidenta Sheinbaum, a quien describió como una mujer valiente.

Trump, quien está en su segundo mandato en la Casa Blanca a inicios de 2025 reafirmó su decisión de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Cabe señalar que el también empresario estadounidense mencionó a Colombia y precisó que al igual que México está controlado por cárteles. En su mesa redonda hizo énfasis en los trabajos de su administración en contra los traficantes de drogas extranjeros en Estados Unidos, detalló que han llevado a cabo arrestos de líderes de estos grupos, así como operativos que dieron como resultado más de 3,000 detenciones.

