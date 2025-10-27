Inicio Economía Sheinbaum Habló con Trump y Acordó Aplazar Nuevos Aranceles de Estados Unidos a México

Sheinbaum Habló con Trump y Acordó Aplazar Nuevos Aranceles de Estados Unidos a México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tuvo una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar el tema comercial entre ambos países

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 27 de octubre de 2025 que habló por teléfono con su homólogo Donald Trump, con quien acordó aplazar los nuevos aranceles de Estados Unidos a México.

La imposición de nuevos aranceles, entre ellos a vehículos pesados que entran a Estados Unidos, está prevista para entrar en vigor el próximo 1 de noviembre; sin embargo, la mandataria federal informó que México obtuvo una prórroga.

Hablé con el President Trump el sábado y vamos a dar una semanas más para cerrar el tema que ya va muy avanzado de los 54 barreras no arancelarias que están pendientes.

Claudia Sheinbaum Pardo
