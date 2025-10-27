¿Cuál Será el Último Huracán de la Temporada de Ciclones 2025 en México?

La temporada de ciclones tropicales ha sido muy intensa este 2025 en los océanos Pacífico y Atlántico, pero todavía falta un mes para que concluya, por lo que aún podrían formarse varias tormentas o huracanes cerca de México.

Ante ello, aquí en N+ te informamos cuál podría ser el último ciclón tropical que se forme en ambas cuencas oceánicas, según los pronósticos meteorológicos de este año.

El 30 de noviembre termina la temporada de ciclones tropicales 2025.

termina la temporada de ciclones tropicales 2025. Hasta el momento se han formado 31 ciclones.

De ellos, 18 se desarrollaron en el Pacífico : 10 huracanes y 8 tormentas tropicales.

se desarrollaron en el : 10 huracanes y 8 tormentas tropicales. Mientras que 13 se formaron en el Atlántico : 5 huracanes y 8 tormentas tropicales.

se formaron en el : 5 huracanes y 8 tormentas tropicales. Los huracanes más poderosos han sido 3: Erin, Humberto y Melissa, que alcanzaron la categoría 5, la máxima de la escala Saffir Simpson.

Incredible high-resolution view of Hurricane Melissa's powerful eye, seen this afternoon by NOAA-20. pic.twitter.com/pdE3ZkCJuL — CIRA (@CIRA_CSU) October 27, 2025

¿Cuál será el último huracán en el Pacífico?

Este año, los meteorólogos previeron la formación de hasta 20 ciclones tropicales en el Pacífico, de los cuales ya se formaron 18. Eso quiere decir que aún podrían formarse dos sistemas más, los cuales recibirían estos nombres:

Tico.

Velma.

Es decir, el último ciclón tropical de la cuenca oceánica podría ser Velma. Aunque hay otros nombres previstos en caso de que se formaran más fenómenos meteorológicos de los previstos: Wallis, Xina, York y Zelda.

En el Pacífico se han formado: Alvin, Barbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario, Narda, Octave, Priscilla, Raymond y Sonia.

¿Cuál será el último huracán en el Atlántico?

Mientras que para el Atlántico se pronosticaron hasta 17 ciclones tropicales este 2025, de los cuales ya se desarrollaron 13, lo cual quiere decir que a lo largo de noviembre podrían formarse cuatro tormentas o huracanes más:

Nestor.

Olga.

Pablo.

Rebekah.

Con ello, si se formaran todos los ciclones previstos para el Atlántico, el último sería Rebekah. Pero además, igual que en el caso del Pacífico, los meteorólogos también dispusieron de más nombres (hasta la Z) en caso de que se formaran más ciclones: Sebastien, Tanya, Van y Wendy.

En el Atlántico se han formado: Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa.

Los huracanes y sus categorías

Los huracanes se clasifican en categorías del 1 al 5, según la intensidad de sus vientos y los efectos que provocan. La 5 es la categoría de mayor intensidad de la escala Saffir-Simpson.

Las partes principales de un huracán son el ojo, la pared del ojo y las bandas nubosas:

Ojo : Es la zona central de huracán que tiene vientos más débiles y menor nubosidad

: Es la zona central de huracán que tiene vientos más débiles y menor nubosidad Pared del ojo : Es la región con nubes densas y vientos más intensos

: Es la región con nubes densas y vientos más intensos Bandas nubosas: Son las estructuras en forma de espiral que rodean el ojo

Las cinco categorías de los huracanes son las siguientes; cuando llegan a la categoría 3 o superior se consideran huracanes mayores y pueden causar daños devastadores.

Categoría 1: Vientos de 119-153 km/h Categoría 2: Vientos de 154-177 km/h Categoría 3: Vientos de 178-208 km/h Categoría 4: Vientos de 209-251 km/h Categoría 5: Vientos mayores a 252 km/h

