Carlos Alcaraz Cae Ante Cameron Norrie en París y Pone en Riesgo el Número Uno del Mundo

Carlos Alcaraz sufrió una sorpresiva derrota en el Masters 1000 de París ante el británico Cameron Norrie por 6-4, 3-6 y 4-6, en un partido lleno de errores y frustraciones para el número uno del mundo. El murciano, que regresaba a la competencia tras más de un mes de inactividad, no logró adaptarse a la nueva superficie de La Défense Arena.

El español comenzó con buen ritmo, ganando el primer set gracias a su solidez en los momentos clave, pero poco a poco fue perdiendo consistencia. En los dos parciales siguientes, su juego se desmoronó: acumuló errores no forzados y se mostró incómodo ante un Norrie muy firme desde el fondo de la pista.

A pesar de los consejos y ánimos de su entrenador Juan Carlos Ferrero, Alcaraz no consiguió recuperar sensaciones. “No la siento, cero”, llegó a decirle al banquillo, reflejando su malestar con la velocidad y el bote de la bola. La desesperación fue en aumento conforme el británico se acercaba a la victoria.

¿Qué racha perdió Carlos Alcaraz?

Con esta derrota, Alcaraz corta una impresionante racha de nueve finales consecutivas en el circuito, la última de ellas ganada en Tokio. Además, ve amenazado su liderazgo en el ranking mundial: si Jannik Sinner se corona en París, se convertirá en el nuevo número uno.

Norrie, número 31 del mundo, logró así su tercera victoria en ocho enfrentamientos contra el español. Su consistencia y capacidad para aguantar los peloteos largos fueron claves para aprovechar el bajo nivel de Alcaraz, que terminó el encuentro con más de 50 errores no forzados.

Ahora, el murciano deberá recomponerse de cara a las ATP Finals de Turín, donde intentará cerrar el año en lo más alto del ranking. París, sin embargo, deja una herida inesperada en el cierre de una temporada que había sido casi perfecta.

