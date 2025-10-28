Los Dodgers Sacan Ventaja ante los Blue Jays Tras 18 Entradas y Después de Casi 7 Horas.

Los Ángeles Dodgers hundieron a los Blue Jays de Toronto (6-5) tras nueve entradas extra y casi siete horas de partido para tomar ventaja 2-1 en la Serie Mundial de la MLB, que se disputa al mejor de los siete encuentros.

Un jonrón de 'walk-off' de Freddie Freeman sentenció a los Blue Jays en la entrada 18, luego de seis horas y 39 minutos, en un partido que igualó el récord de entradas extra en la historia de la Serie Mundial de la MLB.

El anterior récord se remontaba al tercer partido de las finales de 2018, cuando los Dodgers ganaron 3-2 a los Medias Rojas de Boston.

El japonés Shohei Ohtani fue protagonista con dos jonrones y dos dobles, antes de que los lanzadores de los Azulejos le dejaran ir a base por bolas a propósito en las entradas extra para evitar el riesgo de un cuadrangular de 'walk-off'.

Los Dodgers pueden revalidar el título si ganan los dos siguientes partidos de martes y miércoles también ante su público.



