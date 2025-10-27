Alejandro Kirk Vuelve a Hacer Historia: Mexicano Empata Marca de Postemporada para Catchers

El mexicano Alejandro Kirk sigue haciendo historia en las Ligas Mayores. Este lunes 27 de octubre, el catcher de los Toronto Blue Jays igualó la marca de más cuadrangulares conectados por un receptor en una postemporada.

Kirk, nacido en Tijuana, ahora comparte récord junto con Cal Raleight y Sandy Alomar Jr., con cinco jonrones. El mexicano tiene oportunidad de incluso superar esta marca.

Durante el tercer juego de la Serie Mundial ante Los Angeles Dodgers (1-1), esta noche el connacional pegó en la cuarta entrada un jonrón productor de tres carreras, dándole la ventaja temporal a los Azulejos.

Kirk, imparable al bate

Con las tres carreras producidas en el Dodger Stadium, el tijuanense alcanzó la cifra de 13, convirtiéndose no solo en el líder de empujadas de la postemporada 2025, sino también en el mexicano con la mayor cantidad en la historia de los playoffs de la MLB.

Kirk se mide con la leyenda Vinicio Castilla

Antes de Kirk, el mexicano que tenía el récord de más remolcadas en postemporada era la leyenda Vinicio Castilla, con 12 carreras empujadas en 17 juegos de playoffs. Kirk superó esta marca en tan solo 13 partidos.

No conforme con ello, con su jonrón de esta noche, el tijuanense llegó a la cifra de cinco y empató la marca de cuadrangulares de postemporada de 'Vinny'.

