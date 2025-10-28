¿De qué Murió el Aficionado de Cruz Azul tras un Partido en el Olímpico Universitario?

Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, acudió al partido de "La Máquina" contra Monterrey el pasado 25 de octubre, pero al finalizar el encuentro, fue detenido, presuntamente por agresiones. Sin embargo, tras ser arrestado murió y sus familiares exigen justicia porque acusan que fue sometido; en N+ te contamos lo que se sabe del caso, así como las revelaciones de la autopsia que le fue practicada.

¿Por qué fue detenido?

El seguidor del equipo celeste fue detenido la media noche del sábado en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario, por personal de seguridad que realizaba el retiro de las personas que permanecían en el área, informó la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La institución afirmó que el aficionado se encontraba "en aparente estado de ebriedad" y agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio "impidiendo violentamente su labor".

"La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades", se añadió.

Pero en el trayecto, "sufrió un desvanecimiento" y se solicitó de paramédicos para reanimarlo. Sin embargo, Rodrigo Mondragón murió. Este informe oficial fue reportado un día después de los hechos.

¿De qué murió Rodrigo Mondragón?

Este 27 de octubre, luego de que el caso desató protestas de familiares ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se informaron los resultados de la autopsia que practicó el Instituto de Ciencias Forenses.

El examen médico reveló que la causa del fallecimiento de Rodrigo Mondragón fue por asfixia tras ser estrangulado.

Fuentes de la FGJCDMX señalaron que, aparentemente, el aficionado de Cruz Azul fue sometido con un mecanismo de opresión en el cuello conocido como "llave China", que es una técnica que consiste en presionar los vasos sanguíneos del cuello de una persona y puede ocasionar distintas reacciones.

Bertha Alcalde, Fiscal de la Ciudad de México, señaló que se iniciaron investigaciones al respecto y que la autopsia sería importante.

"Estamos investigando el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, ocurrido en la madrugada del domingo 26 de octubre, en las inmediaciones del Estadio Olímpico, tras un evento deportivo", dijo.

"Va a ser muy importante para avanzar con la investigación. Determinar la causa de muerte, a partir de esta necropsia", añadió.

Video: "Llave China", Sería Causa de Muerte de Rodrigo Mondragón, Aficionado de Cruz Azul.

Las autoridades de seguridad de la UNAM no especificaron ningún uso de fuerza y solo apuntaron el "desvanecimiento". Pero los resultados de la autopsia indican que pudo usarse alguna acción de fuerza.

En la madrugada del domingo, algunos de sus amigos publicaron en redes que Rodrigo Mondragón fue "desaparecido" por personal de seguridad de la UNAM y pedían cualquier dato para encontrarlo.

Otros reportes señalan que su familia acudió al estadio a buscarlo, pero las autoridades universitarias ofrecieron "versiones contradictorias" sobre su paradero. Por ello llamaron a Locatel, hospitales y ministerios públicos para encontrarlo. Afirman que la búsqueda duró horas, antes de saber que había fallecido.

Detienen a cuatro; dos tienen antecedentes penales

La Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM reportó que luego de la muerte de Rodrigo Mondragón, se pidió apoyo de la policía capitalina y de la FGJCDMX, para iniciar las investigaciones y deslindar las responsabilidades del personal involucrado en los hechos.

Derivado de ello, se detuvo a cuatro hombres, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, informó la Fiscal de la CDMX. La funcionaria dijo que ya se analizan videos y se realizan entrevistas para esclarecer cómo ocurrió todo.

Video: Protestan por Muerte de Aficionado del Cruz Azul Luego de Partido contra Monterrey.

"Decir que estas personas laboran como personal de seguridad universitaria y que su situación jurídica va a ser definida, a partir de cómo avanza la investigación, tanto los resultados de la necropsia, como diversos actos de investigación que se están realizando, a partir de videos de cámaras, de entrevistas", dijo este lunes ante medios de comunicación.

Los cuatro vigilantes que permanecen detenidos son Brayan Leonardo, de 24 años; José Rodrigo, de 57 años; Noé, de 45, y Luis Alberto, de 38 años, relacionados en la carpeta de investigación por el delito de homicidio por golpes.

Al menos dos de los detenidos tienen antecedentes penales. En las próximas horas se determinará su situación legal.

Protestan familiares y la UNAM dice que entregó videos

Durante la noche del domingo 26 de octubre, familiares de Rodrigo Mondragón protestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, en la avenida Jardín de la alcaldía Azcapotzalco.

Los manifestantes, entre ellos amigos del aficionado de Cruz Azul, pidieron justicia y aseguraron que el joven fue golpeado por personal de seguridad de la UNAM.

Asimismo, exigieron una investigación y castigo para los responsables.

A las 21:00 horas de este 27 de octubre, la UNAM por fin se pronunció sobre la muerte del seguidor celeste y dijo que colabora con la FGJCDMX, a cuya dependencia entregó videos relacionados con los hechos.

"Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se brindó toda la cooperación a las autoridades capitalinas y se proporcionó la información requerida sobre este lamentable hecho que ha consternado a la comunidad universitaria, con el fin de facilitar el desarrollo de las indagatorias correspondientes.

"En este sentido, se recabó y se entregó la totalidad de la información videográfica solicitada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", indicó en un comunicado.

La Máxima Casa de Estudios del país calificó el hecho como "un trágico acontecimiento" que ha consternado a la comunidad universitaria. Aseguró que estableció contacto con familiares de Mondragón y se les ofreció apoyo

"La Sangre Azul" despide a "Monky"

La noche de este lunes, el cuerpo de Rodrigo Mondragón, a quien conocían como "El Monky", es velado en la colonia Pedregal de Santo Domingo de la alcaldía Coyoacán, donde aficionados de "La Sangre Azul" acudieron a despedirlo entre cánticos.

"Las hinchadas de este país cargamos con el estigma de la violencia, pero ¿qué pasa cuando la violencia viene de quienes portan el poder y el uniforme?", publicó ayer en X la barra de "La Máquina" sobre la muerte de Mondragón.

Las mismas autoridades encargadas de garantizar la seguridad dentro de la UNAM le arrebataron la vida cobardemente. La vida de un ser humano jamás debe ser quitada por nadie. Exigimos justicia para Rodrigo y que quienes atentaron contra su vida enfrenten las consecuencias de sus actos.

Los hinchas marcharon por las calles cercanas al domicilio del aficionado, portando playeras de Cruz Azul, banderas y globos, según imágenes compartidas en redes. Le dedicaron porras y aplausos mientras se desarrolla el velorio.

"Así como él era amigo de todos, acá no hay colores, acá hay amistad y un gran cariño que siempre nos mostró. ¡Aguante Monky toda la vida!", publicó "La Sangre Azul" de Santo Domingo en su convocatoria para despedir a Mondragón.

¿Qué dijo Cruz Azul?

Cruz Azul dijo que el caso ocurrió en los alrededores del estadio Olímpico y expresó sus condolencias, al tiempo que urgió a las autoridades a que se esclarezcan los hechos.

El club dijo que el operativo en que se detuvo al aficionado no forma parte de sus responsabilidades, pero se comprometió a mantener una revisión preventiva constante de los protocolos de seguridad.

Por su parte, la Liga MX aseguró que se mantendrá atenta "a las investigaciones que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México".

Además, dio detalles de cómo se realizó el operativo de seguridad para el juego entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey, especificando que a las 23:28 horas del sábado 25 de octubre (18 minutos después de que acabó el cotejo), el estadio ya había sido desaforado.

