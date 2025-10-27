UNAM se Pronuncia Sobre Muerte de Aficionado de Cruz Azul: "Se entregaron Videos".

La Universidad Nacional Autónoma de México dijo que colabora con las autoridades para esclarecer las causas del fallecimiento de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul que murió tras el partido de la Máquina contra Monterrey en el Olímpico Universitario el fin de semana pasado.

La Máxima Casa de Estudios del país señaló que entregó los videos relacionados con el caso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se brindó toda la cooperación a las autoridades capitalinas y se proporcionó la información requerida sobre este lamentable hecho que ha consternado a la comunidad universitaria, con el fin de facilitar el desarrollo de las indagatorias correspondientes.

"En este sentido se recabó y se entregó la totalidad de la información videográfica solicitada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", indicó en un comunicado.