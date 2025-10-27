Megabloqueo de Transportistas en CDMX: Hora de Inicio y Posibles Vías Afectadas este Miércoles

Transportistas advierten de un nuevo megabloqueo en la CDMX este miércoles 29 de octubre de 2025, así lo confirmó la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), ante un supuesto incumplimientos de autoridades capitalinas por el aumento de la tarifa, homologación con el Edomex y el bono de transporte.

¿A qué hora iniciaría el megabloqueo en la CDMX de la FAT el 29 de octubre 2025?

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) amaga con nuevas protestas y bloqueos que comenzarán a las 6:30 horas sobre distintos puntos de la CDMX:

Insurgentes

Indios Verdes

Observatorio

Taxqueña.

De acuerdo con la organización de transportistas, aunque hubo reuniones con las autoridades, no se ha vuelto tangible un aumento a la tarifa del transporte concesionado, ni se ha homologado con el Estado de México.

¿Quiénes se verían afectados por megabloqueo en CDMX?

Con el cierre de avenidas se afectaría el traslado de millones de personas, como estudiantes, trabajadores y servicios de emergencia.

¿Por qué advierten de un megabloqueo el 29 de octubre?

El gremio de transportistas promete que en comparación con el bloqueo que realizaron en julio pasado, la de este 29 de octubre de 2025 será de gran escala.

¿Quién convoca al megabloqueo en CDMX del 29 de octubre de 2025?

La Organización Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) convoca al megabloqueo en la CDMX y amenaza con bloqueos de gran escala en las principales vías de comunicación de la capital del país con la exigencia de un incremento al pasaje mínimo del transporte público.

¿Quién es la Organización Fuerza Amplia de Transportistas y a cuántas personas agrupa?

La Organización Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) es un gremio que agrupa aproximadamente a más de 8 mil concesionarios y lo que buscan es que el costo de 6 pesos se homologue con el de entidades como en Edomex, ya que a principio de octubre subió dos pesos el pasaje, y pasó de 12 a 14 pesos.

Primero, el incremento que se pedía era de dos pesos, y se aumentaría el pasaje mínimo a 8 pesos, pero luego del incremento en el Estado de México, se busca que se homologue.

