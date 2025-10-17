Transportistas de CDMX Amagan con Paro de Miles de Unidades, si no Se Incrementa la Tarifa

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) acusó en un comunicado "cerrazón" del Gobierno de la Ciudad de México al no atender a los concesionarios de unidades de transporte público y que se cumpla la palabra empeñada por la Jefa de Gobierno de autorizar un bono al combustible por unidad motor.

Al no tener una respuesta definitiva, la FAT amagó con movilizar a sus más de 8 mil agremiados para cerrar las principales vialidades de la Ciudad de México, esto involucraría miles de unidades de transporte como combis y microbuses.

Señalaron que los transportistas tuvieron más de 60 mesas de diálogo en casi un año con autoridades capitalinas, "son puras promesas incumplidas".

La FAT indicó que hasta el momento no tienen fechas de entrega de aumento a la tarifa y homologación de la tarifa, y que lo único que les dicen es que vuelvan a comenzar el diálogo.

Desechando lo ya establecido y pese a que la FAT ya entrego estudios donde se plantea el por que urgente el aumento

Recalcaron que apenas el pasado 2 de septiembre, los voceros de la FAT informaron que tras un diálogo directo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se acordó que se les otorgaría durante ese mes un apoyo económico para atender sus necesidades de combustible y económicas, lo cual aseguraron no se cumplió.

Los transportistas recordaron que apenas en la zona conurbada del Estado de México ya se autorizó un aumento de 2 pesos de la tarifa del transporte público, pasando de 12 a 14 pesos el pasaje individual.

Sin embargo, la no aplicación de dicho ajuste en la Ciudad de México está paralizado en 6 pesos, como tarifa mínima. Situación que ahonda en la crisis económica del sector transportistas capitalino que opera en números rojos.

Por esto, los voceros de la FAT informaron que debido a la falta de respuesta, realizarán un consenso con sus más de 8 mil agremiados (que son dueños de unidades de transporte público) para movilizarse masivamente de las miles de sus unidades que dejarán de dar servicio a millones de usuarios y se hará una manifestación masiva con el cierre de distintos puntos principales de movilidad de la CDMX. Sin embargo, no se precisó la fecha en que ocurrirá esto, lo cual se dará a conocer en los próximos días después de su asamblea.

