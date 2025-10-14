Transporte Público Edomex: ¿Quiénes Estarán Exentos del Aumento de Tarifa Este 15 de Octubre?

El Gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta del Gobierno el acuerdo que autoriza el incremento en la tarifa del transporte público, una medida que llega tras meses de presión por parte de los concesionarios, quienes exigían una actualización y realizaron bloqueos para hacer visible su demanda.

A partir del miércoles 15 de octubre, el transporte público mexiquense —uno de los principales medios de movilidad para miles de personas— aplicará una nueva tarifa. Las familias usuarias deberán ajustar su presupuesto ante el aumento.

De acuerdo con lo establecido en la Gaceta, el banderazo será de 14 pesos para los primeros cinco kilómetros, y se cobrará 25 centavos adicionales por cada kilómetro excedente, sin embargo, para facilitar el cobro, se aplicará un redondeo al múltiplo más cercano a los 50 centavos.

Con esta modificación, un viaje desde Eje 8 en Coacalco hasta el Metro Indios Verdes, de aproximadamente 20 kilómetros, costará alrededor de 24 pesos. En tanto, el trayecto desde Palomas, en Ecatepec, hasta el Metro Villa de Aragón tendrá un costo estimado de 23 pesos, considerando una distancia de 18 kilómetros.

Quiénes estarán excentos del aumento del pasaje

El acuerdo precisa que los niños menores de cinco años podrán viajar sin costo y ocupar un asiento en las unidades. Las personas adultas mayores conservarán una tarifa preferencial de 12 pesos, siempre que presenten su credencial del INAPAM.

Además, se mantienen los descuentos vigentes para estudiantes y personas con discapacidad.

