Nueva Tarifa de Transporte en Edomex: ¿Quiénes Deberán Pagar Hasta 22 Pesos A Partir de Octubre?

La Gaceta oficial del Gobierno del Estado de México ya hizo oficial la nueva tarifa que va a cobrar el transporte público en el Edomex, por eso, acá te decimos quiénes van a tener que pagar hasta 22 pesos de pasaje a partir de octubre 2025, mes en que empieza a aplicar el incremento en dicha entidad.

Pese a los intentos de la gente para evitar el aumento de pasaje en el Estado de México, en una nota ya te contamos todos los detalles del incremento que habrá en la tarifa de transporte público Edomex para este 2025 y cuándo va a subir, pues ya hay día exacto.

¿Cuándo sube el pasaje en el Edomex 2025?

El incremento de pasaje en el Estado de México ya es un hecho y cada usuario va a tener que pagar 14 pesos por los primeros cinco kilómetros a partir del miércoles 15 de octubre 2025. Por cada kilómetro extra recorrido se cobrarán 50 centavos adicionales a la tarifa inicial.

En municipios del sur del Estado de México, el servicio mixto va a contar con una tarifa mínima de 11 pesos por los primeros 10 kilómetros y 50 centavos por cada kilómetro adicional.

¿Qué personas pagarán hasta 22 pesos con la nueva tarifa de transporte público Edomex?

Una vez dado a conocer el aumento de pasaje en Edomex para este 2025, las personas que van a tener que pagar 22 pesos cada que utilicen el transporte público, son todas aquellas que acumulen hasta 21 kilómetros de recorrido en una unidad colectiva, esto de acuerdo con los precios establecidos en la Gaceta Oficial del Estado de México.

Para que no haya dudas de cuánto va a tener que pagar cada pasajero que use el transporte en el Edomex, cada unidad deberá traer impresa y de forma visible una pirámide tarifaria, donde vengan costos por parada, de acuerdo con los kilómetros que se recorran. Dicho papel deberá ser validado por la Dirección General de Movilidad de Zona que corresponda y deberá contener hologramas, código QR y elementos de seguridad que comprueben su autenticidad.

Con toda esta información, se espera que el aumento de pasaje en el Estado de México resulte benéfico para los transportistas y usuarios del transporte público en el Edomex, pues con la nueva tarifa se busca garantizar la modernización y la viabilidad de la prestación del servicio en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad.

