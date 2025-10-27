Investigan Origen del Arma con la Que Menor de Edad Disparó a su Madre en Polanco, CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, confirmó hoy lunes 27 de octubre de 2025 que se investiga el origen del arma de fuego con la que un niño de 13 años disparó a su madre y la hirió en la mandíbula, después de una discusión por presuntamente haberle quitado su teléfono celular en una residencia de la colonia Polanco.

El funcionario destacó que la Fiscalía capitalina investiga el origen del arma y por qué el menor tenía acceso a ella, en los hechos ocurrieron el pasado sábado 25 de octubre, cuando la mujer discutió con su hijo y él agarró un arma corta.

¿Qué se sabe del niño que les disparó a su mamá?

Lo que se sabe sobre el caso de un niño de 13 años que le disparó a su mamá fue durante una presunta discusión en un departamento de la colonia Polanco de la Ciudad de México.

La madre del menor informó que durante el altercado, su hijo tomó un arma de fuego y le disparó en la mandíbula.

¿Hay otro lesionado en ataque de niño de Polanco?

Autoridades capitalinas precisaron que otro de los hijos, de 11 años, intentó defender a la mujer herida y recibió un golpe en la cabeza con la cacha del arma.

¿Dónde está el niño de Polanco que le disparó a su mamá?

Luego de la agresión el niño de 13 años trató de huir del departamento de Polanco, pero fue detenido y resguardado en la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, que definirá su situación jurídica y familiar.

¿Cómo se encuentra la mujer baleada por su hijo de 13 años?

La mujer de 52 años baleada fue trasladada a un hospital, se le reporta estable y fuera de peligro y dada de alta del nosocomio, por lo que acudió ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración para la integración de la carpeta de investigación.

Su otro hijo, que la trató de defender, fue valorado por paramédicos en el lugar; en tanto, el padre de los menores fue llevado al Ministerio Público.

Papá de niño de Polanco entregó el arma

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el padre del menor, un hombre de 51 años de edad, entregó a las autoridades el arma de fuego con la que el niño de 13 años hirió a su madre, para fines de la indagatoria, también fue presentado ante el agente del ministerio público para su declaración.

