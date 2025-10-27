“Operación Caudal” en Edomex: ¿Clausura de Pozos Afectan a Alcaldías de la CDMX?
Desde hace más de ocho horas choferes de pipas de agua, dueños de purificadoras y vecinos colapsan distintos puntos del Valle de México. La alcaldía Iztapalapa confirmó que hoy, lunes 27 de octubre de 2025, diversas vialidades de la demarcación fueron cerradas por los operadores de pipas, quienes surtían agua a hoteles, distribuidoras y purificadoras de agua.
Bloqueo en Calzada Ermita-Iztapalapa
Los vecinos de las colonias Citlalli, Xalpa y Santa María Aztahuacán bloquearon el cruce de la calzada Ermita-Iztapalapa y el Eje 6 Sur. Exigen a las autoridades de la alcaldía Iztapalapa la reapertura de pozos de agua, pues llevan varios días sin suministro.
¿Clausura de pozos en Edomex afecta suministro en la CDMX?
Ante esto la alcaldía de Iztapalapa aclaró por medio de un comunicado que el cierre de 120 tomas no afecta el suministro para el el consumo en los hogares.
Las autoridades del Estado de México atienden esta situación y ya instalaron una mesa de trabajo con todas las partes
Bloqueo de piperos en la Gustavo A. Madero
En calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, se han registrado filas kilométrica por los manifestantes que no dejan circular sobre Eje Central y Avenida Progreso Nacional.
Estas zonas otras zonas con bloqueos de piperos en CDMX
- Paradero Indios Verdes, en avenida Insurgentes Norte y Calzada Ticomán
- Inmediaciones del Metro Martín Carrera, Calzada San Juan de Aragón
- Metro Bosque de Aragón, Avenida 608, Colonia San Juan de Aragón IV Sección1
¿Por qué hay bloqueo de piperos en Edomex y zonas de CDMX?
Los piperos protestan por los operativos contra tomas clandestinas de agua y el cierre de algunos pozos, como parte del operativo "Operación Caudal". Los bloqueos se realizan en al menos 11 puntos que conectan a la Ciudad de México y el Estado de México, entre ellos:
- La autopista México-Puebla
- México-Querétaro
- Autopista Toluca-Naucalpan
- México-Texcoco
Así es el bloqueo al Oriente de la CDMX bajo el Puente de la Concordia
Los choferes de pipas de agua también mantienen un bloqueo intermitente en la autopista México-Puebla, a la altura de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital del país.
Se ubican al pie del Puente de la Concordia, en dirección al centro de la capital del país. Los manifestantes por algunos minutos cierran la vía y por otros se repliegan.
