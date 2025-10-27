Inicio Nacional Paro Nacional de Agricultores: ¿Dónde Hay Bloqueos Carreteros Hoy, 27 de Octubre 2025?

Paro Nacional de Agricultores: ¿Dónde Hay Bloqueos Carreteros Hoy, 27 de Octubre 2025?

Entérate dónde hay bloqueos carreteros en México hoy, 27 de octubre de 2025

Bloqueo carretero de agricultores, en Michoacán

Bloqueo carretero de agricultores, en Michoacán. Foto: Gobierno de Michoacán

Grupos de agricultores iniciaron hoy, 27 de octubre de 2025 un paro nacional y bloquearon varios puntos en distintas carreteras del país; aquí te decimos dónde son las protestas este lunes.

  • En contexto: El Paro Nacional de Agricultores se desarrolla en el marco de la reunión privada de dirigentes de campesinos de varios estados con autoridades, en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México (CDMX).
  • La reunión de los dirigentes campesinos con la autoridades se realizó en demanda de un precio de garantía del maíz de 7,200 pesos por tonelada.

Lista de estados con bloqueos carreteros hoy, en México

  • Michoacán
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • Baja California
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Tlaxcala
  • Guerrero

Bloqueos en Michoacán

En Michoacán, grupos de campesinos tomaron varias casetas en la Autopista Maravatío-Zaplotanejo, donde dejaron pasar a los autos gratis en los siguientes puntos:

  • Plaza de Cobro Panindícuaro
  • Plaza de Cobro Ecuandureo
  • Plaza de Cobro Vista Hermosa
  • Plaza de Cobro Zinapécuaro

Bloqueos en Sinaloa

Productores agrícolas también tomaron al menos tres casetas de cobro, en Sinaloa, entre ellas la de El Pisal, en la Autopista Benito Juárez, en Sinaloa, donde dieron libre paso a los vehículos, a manera de protestas, para exigir mejores condiciones en el estado, considerado como “el granero de México”.

Bloqueos en Jalisco

En Jalisco, agricultores realizaron bloqueos en las siguientes tres carreteras:

  • Guadalajara-Colima
  • Guadalajara-Tepic
  • Autopista Ocotlán-Jalisco 

Bloqueos en Guanajuato

En Guanajuato, los campesinos realizaron bloqueos parciales en al menos 10 municipios, en los siguientes puntos:

  • Carretera 57, que va de de Querétaro a San Luis Potosí, a la altura de los entronques con los municipios de San Luis de la Paz, San José Iturbide, Doctor Mora y San Miguel de Allende, y en el tramo Silao-Irapuato, a la altura de la comunidad de La Aldea.
  • Carretera 90, de Irapuato a La Piedad.
  • Carretera 45, a la altura de Aldama.
  • Carretera 45 Mexicanos.
  • Carretera Celaya–Salvatierra, a la altura de Panales Jamaica.
  • Carretera Salamanca–Valle de Santiago, a la altura Jarrón Azul. 
  • Carretera Acámbaro–Salvatierra, a la altura de la Glorieta del Caballito.

Bloqueo en Tlaxcala

En Tlaxcala, autoridades reportaron un bloqueo en la carretera federal México-Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, donde agricultores cerraron el paso vehicular con tractores y un tráiler.

Bloqueo en Guerrero

En Guerrero, campesinos realizaron bloqueo en la Autopista Siglo XXI.

Información en desarrollo… 

