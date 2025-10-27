Paro Nacional de Agricultores: ¿Dónde Hay Bloqueos Carreteros Hoy, 27 de Octubre 2025?

Grupos de agricultores iniciaron hoy, 27 de octubre de 2025 un paro nacional y bloquearon varios puntos en distintas carreteras del país; aquí te decimos dónde son las protestas este lunes.

En contexto: El Paro Nacional de Agricultores se desarrolla en el marco de la reunión privada de dirigentes de campesinos de varios estados con autoridades, en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México (CDMX).

El Paro Nacional de Agricultores se desarrolla en el marco de la reunión privada de dirigentes de campesinos de varios estados con autoridades, en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México (CDMX). La reunión de los dirigentes campesinos con la autoridades se realizó en demanda de un precio de garantía del maíz de 7,200 pesos por tonelada.

Noticia relacionada: Mega Bloqueo de Piperos Hoy: Puntos Afectados por Protesta en CDMX y Edomex

Lista de estados con bloqueos carreteros hoy, en México

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Baja California

Jalisco

Guanajuato

Tlaxcala

Guerrero

Bloqueos en Michoacán

En Michoacán, grupos de campesinos tomaron varias casetas en la Autopista Maravatío-Zaplotanejo, donde dejaron pasar a los autos gratis en los siguientes puntos:

Plaza de Cobro Panindícuaro

Plaza de Cobro Ecuandureo

Plaza de Cobro Vista Hermosa

Plaza de Cobro Zinapécuaro

Bloqueos en Sinaloa

Productores agrícolas también tomaron al menos tres casetas de cobro, en Sinaloa, entre ellas la de El Pisal, en la Autopista Benito Juárez, en Sinaloa, donde dieron libre paso a los vehículos, a manera de protestas, para exigir mejores condiciones en el estado, considerado como “el granero de México”.

Video: Paro Nacional de Agricultores: Manifestantes Bloquean Caseta El Pisal en Sinaloa

Bloqueos en Jalisco

En Jalisco, agricultores realizaron bloqueos en las siguientes tres carreteras:

Guadalajara-Colima

Guadalajara-Tepic

Autopista Ocotlán-Jalisco

Video: Agricultores Protestan en la Carretera Colima-Guadalajara

Bloqueos en Guanajuato

En Guanajuato, los campesinos realizaron bloqueos parciales en al menos 10 municipios, en los siguientes puntos:

Carretera 57, que va de de Querétaro a San Luis Potosí, a la altura de los entronques con los municipios de San Luis de la Paz, San José Iturbide, Doctor Mora y San Miguel de Allende, y en el tramo Silao-Irapuato, a la altura de la comunidad de La Aldea.

Carretera 90, de Irapuato a La Piedad.

Carretera 45, a la altura de Aldama.

Carretera 45 Mexicanos.

Carretera Celaya–Salvatierra, a la altura de Panales Jamaica.

Carretera Salamanca–Valle de Santiago, a la altura Jarrón Azul.

Carretera Acámbaro–Salvatierra, a la altura de la Glorieta del Caballito.

Bloqueo en Tlaxcala

En Tlaxcala, autoridades reportaron un bloqueo en la carretera federal México-Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, donde agricultores cerraron el paso vehicular con tractores y un tráiler.

Bloqueo en Guerrero

En Guerrero, campesinos realizaron bloqueo en la Autopista Siglo XXI.

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

​​​Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT