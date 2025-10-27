¿Trump se Reelegirá como Presidente de EUA en 2028? Esto Dijo sobre Posible Tercer Mandato

¿Donald Trump se puede reelegir como presidente de Estados Unidos de América (EUA)? Entérate aquí de lo que dijo el mandatario republicano sobre una posible candidatura en las elecciones presidenciales de 2028 y qué dice la Constitución de la Unión Americana al respecto.

A bordo del avión presidencial Air Force One rumbo a Tokio, Japón, Donald Trump respondió a la prensa hoy, 27 de octubre de 2025, los cuestionamientos sobre su posible participación en las elecciones de 2028, en Estados Unidos, después de que algunos de sus partidarios han hecho algunos planteamientos sobre su virtual tercer mandato.

¿Trump puede ser presidente de Estados Unidos, por tercera vez?

En realidad, nadie puede ser elegido como presidente de Estados Unidos por tercera vez, según la Enmienda 22 de la Constitución estadounidense.

Sin embargo, algunos partidarios han sugerido que para evadir la enmienda, Trump se puede presentar en las elecciones de 2028 como vicepresidente, mientras que otra persona sea el candidato, llegue a la Casa Blanca, renuncie y entonces, el republicano quede nuevamente como presidente.

Ante esta situación, Donald Trump descartó que se vaya a presentar en las elecciones de 2028 como candidato a vicepresidente de Estados Unidos, aunque dijo que “se me permitiría hacerlo”.

Sin embargo, el presidente republicano, quien cumple su segundo mandato desde el 20 de enero de 2025, afirmó:

Yo no lo haría. Creo que es demasiado ingenioso. Sí, lo descartaría porque es demasiado ingenioso. Creo que a la gente no le gustaría. Es demasiado ingenioso. No estaría bien.

Sobre un posible tercer mandato, Trump mencionó que le “encantaría hacerlo”, pues argumentó que tiene sus "mejores números".

Cuestionado sobre un eventual tercer mandato, Trump respondió: "¿No lo descarto? Tendrá que decírmelo usted".

El mandatario republicano se refirió a los actuales vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, a quienes consideró como grandes personas que podrían presentarse al cargo: "Creo que si alguna vez formaran un grupo, sería imparable", "realmente lo creo”.

