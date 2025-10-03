Amigos y Familiares Despiden a "Micky Hair", Estilista Jalisciense Asesinado en Polanco, CDMX

Familiares, amigos y seres queridos despidieron a Miguel Ángel de la Mora, "Micky Hair", estilista jalisciense asesinado la noche del lunes 29 de septiembre 2025, en la Ciudad de México.

En tanto, el miércoles, alrededor de las 6:20 de la mañana, el cuerpo fue reclamado en el forense capitalino, y con el servicio de una agencia funeraria privada se realizó el traslado foráneo hacia Jalisco. Alrededor de las 11:00 de la noche, llegó a Guadalajara y comenzaron los velatorios en una funeraria de la colonia Ladrón de Guevara.

Al día siguiente, a las 7:00 de la mañana del jueves, “Micky Hair” fue llevado a su natal Pihuamo, municipio enclavado en la región sur de Jalisco, donde se le realizaron ritos funerarios por parte de su familia, parientes y personas que lo vieron crecer.

Sepultan a Miguel Ángel de la Mora, estilista jalisciense asesinado en CDMX. Foto: N+

Este viernes, poco antes de las 8:00 de la mañana, fue trasladado nuevamente a Guadalajara. El féretro fue cambiado de carroza para llevarlo a la parroquia de San Juan Macías, ubicada en la avenida Acueducto de Zapopan.

A la salida de la iglesia, entre aplausos y globos blancos, el féretro fue subido al vehículo funerario. Más tarde, a las 11:00 a.m. en punto, el cortejo fúnebre llegó al cementerio. Entre sentidas melodías, fue sepultado Miguel Ángel de la Mora. Su última morada es el jardín funerario ubicado en la Zona Real de Zapopan.

Las investigaciones por el asesinato de Miguel Ángel de la Mora están a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aún no hay detenidos.

¿Qué trayectoria logró el estilista 'Micky Hair'?

A sus 28 años de edad, “Micky” había logrado establecer dos salones de belleza en dos de las zonas más exclusivas del país: uno en la Zona Dorada de Zapopan, Jalisco, y otro en un lujoso barrio de Polanco, en la capital.

