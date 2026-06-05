México Anuncia Plan para Reactivar Petroquímica: Pemex Invertirá Más de 90 Mil Millones de Pesos

El plan de reactivación de la industria petroquímica y fertilizantes se realizará con producción nacional de gas y condensados

Petroquímica Pajaritos de PemexFoto: Cuartoscuro | Archivo

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México reactiva su petroquímica: Pemex invertirá 93,000 millones de pesos para fortalecer la industria nacional y reducir importaciones.

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