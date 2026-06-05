México Anuncia Plan para Reactivar Petroquímica: Pemex Invertirá Más de 90 Mil Millones de Pesos

Juan Carlos Carpio Fragoso, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció un plan integral para la reactivación de la industria petroquímica y fertilizantes, en México, con una inversión de más de 90,000 millones de pesos.

En la conferencia mañanera de hoy, 5 de junio de 2026, que se realizó en Coatzacoalcos, Veracruz, el director de Pemex afirmó que “la industria petroquímica y la de fertilizantes son clave para el desarrollo de México”.

Apuntó que por décadas, “en nuestro país se abandonó a la industria petroquímica, haciéndonos dependientes de las importaciones, desaprovechando la oportunidad de multiplicar el valor de los productos asociados a nuestros hidrocarburos”.

Ahora, dichos sectores se van a reactivar “para volver a producir en nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y alimentaria, reduciendo vulnerabilidades en cadenas de suministro y contribuyendo a la creación de empleos”.

El objetivo -dijo Carpio Fragoso- es aumentar la producción nacional de petroquímicos en 840 mil toneladas anuales y en cuestión de fertilizantes, mas de 4 toneladas al año, con la rehabilitación de plantas ya existentes y la construcción de nueva infraestructura.

Los complejos petroquímicos Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera, así como las plantas de fertilizantes en Poza Rica, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas, son estratégicas para el fortalecimiento de los sectores.

Plan de reactivación requiere millonaria inversión

El funcionario dijo que para la reactivación de la industria petroquímica y fertilizantes. se cuenta con un plan de inversiones públicas y mixtas por 93,000 millones de pesos, entre 2026 y 2030.

La inversión estará orientada a fortalecer sectores productivos estratégicos como el agrícola, automotriz, plástico, textil y farmacéutico, para aumentar el contenido nacional en las cadenas industriales y reducir la dependencia de insumos provenientes del exterior.

La presienta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la reactivación de la industria petroquímica y de fertilizantes será con la producción nacional de gas y condensados, pues “no se trata de importar para producir petroquímicos".

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy