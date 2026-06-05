México, en Alerta por Potencial Tormenta Boris: ¿Dónde Hay Riesgo de Fuertes Lluvias?

Una zona de baja presión en el Pacífico merece especial vigilancia por su lento avance; aquí te damos los detalles sobre el pronóstico de lluvias fuertes para este fin de semana

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Oaxaca Refuerza Vigilancia ante Sistemas Ciclónicos en el Pacífico

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De fortalecerse alguna de las zonas de baja presión en el Pacífico, se convertiría en el ciclón Boris, la segunda tormenta tropical de la temporada 2026, después de Amanda

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