México, en Alerta por Potencial Tormenta Boris: ¿Dónde Hay Riesgo de Fuertes Lluvias?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció hoy, 5 de junio de 2026, la instalación oficial del Consejo Regional de Protección Civil en Oaxaca y un Puesto de Mando, en Huatulco, ante el pronóstico de lluvias fuertes por dos zonas de bajo presión con potencial ciclónico, en el Océano Pacífico.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el Pacífico se podrían formar entre 18 y 21 ciclones tropicales en la temporada 2026, de los cuales, entre 4 y 5 alcanzarían la categoría 3, 4 o 5 de huracán.

La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes 2026 -en el Pacifico- recibió el nombre de Amanda; la segunda se llamaría Boris.

Potenciales ciclones en el Pacífico

En conferencia de prensa por la temporada de lluvias y ciclones 2026, Laura Velázquez, titular de la CNPC, detalló que en el Pacífico hay una zona de baja presión con 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y de 70%, en 7 días, a 635 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con desplazamiento hacia el noreste.

La funcionaria dijo que la segunda zona de baja presión se localiza al sur de Guatemala y El Salvador, a 560 kilómetros al sureste de la desembocadura del Río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, con desplazamiento lento hacia el norte.

Dicha zona de baja presión tiene el 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y de 60%, en 7 días.

La zona de baja presión cerca de Chiapas y Oaxaca es la “que hay que revisar y vigilar con mucho respeto y mucho cuidado”, subrayó Laura Velázquez, quien afirmó que “el hecho de que vaya lento merece absoluta atención”.

Alerta en Oaxaca por fuertes lluvias

Laura Velázquez alertó que gran parte de Oaxaca estaría en riesgo por las fuertes lluvias y vientos severos de las próximas horas, que podrían causar inundaciones, desbordamientos y deslaves.

Velázquez subrayó que sábado y domingo, 6 y 7 de junio de 2026, habría lluvias fuertes en varias zonas del estado, de entre 40 y 80 milímetros: “Esto ya es fuerte para Oaxaca”.

Agregó que podrían registrase lluvias por arriba de 110 milímetros, en la zona costera de Oaxaca.

Los municipios de Oaxaca con mayor riesgo por las lluvias son los siguientes:

San Pedro Mixtepec. Santa María Colotepec. Santa María Huatzolotitlán. Santa María Tonameca. Santiago Jamiltepec. Santiago Pinotepa Nacional.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que su “premisa es dar atención oportuna a toda eventualidad que pueda presentarse en esta temporada, protegeremos el patrimonio y la vida de las y los oaxaqueños, estamos atentos y preparados ante fenómenos que pueden afectar caminos, vivienda e infraestructura estratégica; porque cada acción preventiva realizada representa vidas protegidas”.

Acciones del gobierno ante potenciales ciclones en el Pacífico

Fomento de las medidas de preparación de los gobiernos locales.

Preparación de la infraestructura local de las dependencias federales.

Preposicionamiento de equipo, material y ayuda humanitaria.

Integración al puesto de mando, donde se coordinan las acciones de respuesta conjuntas

Elaborar reportes al mando unificado de las acciones de respuesta y situación de su infraestructura local.

Fortalecer las acciones de preparación y respuesta ante los efectos del huracán en la infraestructura, trabajadores y en el Plan de Continuidad de Operaciones de las diferentes instalaciones, independientemente del nivel de gobierno de que se trate.

Mapa de Oaxaca

RMT