Toma Fuerza Posible Tormenta Boris Cerca de México: ¿Cuándo se Puede Formar?

En el océano Pacífico, una zona de baja presión aumentó su posibilidad de convertirse en ciclón tropical los próximos días, con lo cual surgiría la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes 2026, que llevaría por nombre Boris.

Aquí en N+ te informamos dónde se encuentra la zona de baja presión y cuándo podría evolucionar en un ciclón tropical.

Además, te brindamos detalles de la actividad en el océano Pacífico, pues actualmente también se desplaza en este litoral la tormenta Amanda y se vigila otra perturbación con potencial ciclónico.

Posible tormenta Boris

En un aviso publicado hoy, 5 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una de la zonas de baja presión que se monitorean en el Pacífico aumentó su posibilidad de convertirse en ciclón en 48 horas:

Probabilidad : Aumentó a 40% su posibilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene el 70% en siete días.

Ubicación : A 560 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Desplazamiento: Rumbo al noroeste de forma lenta.

Si este sistema evoluciona en los siguientes días se convertiría en una depresión tropical y posteriormente en la tormenta Boris.

Zonas de baja presión con potencial ciclónico en el océano Pacífico. Imagen de satélite SMN

Otra zona con potencial ciclónico

Pero además de esa zona, las autoridades monitorean otra perturbación en el Pacífico, que también aumentó su posibilidad de convertirse en ciclón, con lo cual surgiría ahora la tormenta Cristina.

Probabilidad : Incrementó a 30% su posibilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene el 60% en siete días.

Ubicación : A 560 km al sureste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera entre México y Guatemala).

Desplazamiento: Hacia el norte de manera lenta.

Cabe señalar que además de estas dos zonas, la tormenta tropical Amanda continúa en océano abierto, lejos de México, por lo cual no representa ningún peligro para territorio nacional.

Se mantiene la vigilancia de una zona de #BajaPresión frente a las costas de #Guerrero y #Michoacán, y otra localizada al sur de Guatemala y El Salvador. Incrementan a 40 % y 30 %, respectivamente, de probabilidad para desarrollo ciclónico en en 48 horas. Ve más información ⬇️ pic.twitter.com/cw1lSfRkAD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 5, 2026

Ciclones tropicales en el Pacífico

Según los pronósticos del SMN, en la actual temporada de ciclones tropicales 2026 se prevé la formación de entre 18 y 21 fenómenos meteorológicos con nombre:

9-10 tormentas tropicales.

5-6 huracanes fuertes, de categoría 1 o 2.

4-5 huracanes mayores, de categoría 3, 4 o 5.

Los nombres de los ciclones en esta cuenca oceánica serán:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevive

Hernan

Rachel

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Simon



SPB