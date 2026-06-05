Toma Fuerza Posible Tormenta Boris Cerca de México: ¿Cuándo se Puede Formar?

La Comisión Nacional del Agua mantiene la vigilancia de dos sistemas en el océano Pacífico, uno de los cuales podría convertirse en la tormenta tropical Boris

Viento en Yucatán en julio 2024 ante el paso de la tormenta tropical Beryl. Foto: Cuartoscuro | ArchivoViento en Yucatán en julio 2024 ante el paso de la tormenta tropical Beryl. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención: La tormenta Boris podría desarrollarse en el Pacífico. Conoce su ubicación y potencial impacto en México. Mantente informado sobre esta y otras tormentas.

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