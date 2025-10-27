Detienen a Víctor Manuel Álvarez Puga, Esposo de Inés Gómez Mont, en EUA

Este lunes se dio a conocer que el empresario mexicano Víctor Manuel "N" fue detenido en Estados Unidos el 24 de septiembre de 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su situación migratoria irregular. Fue trasladado al Centro de Detención de Krome en Miami, Florida, donde permanece recluido.

Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés "N", es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México, que obtuvo órdenes de aprehensión en su contra y la de Gómez Mont por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Sin embargo, no registra antecedentes criminales en Estados Unidos.

Su defensa legal solicitó mediante una petición de habeas corpus la realización de una audiencia de fianza o, de lo contrario, su liberación. El 15 de octubre de 2025, la jueza principal Cecilia M. Altonaga de la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Florida concedió dicha solicitud, ordenando que las autoridades migratorias otorguen a Álvarez Puga una audiencia de fianza individualizada o procedan a liberarlo. La fecha de esa audiencia se desconoce.

