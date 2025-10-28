Julian Quiñones Sigue Brillando en Arabia, ¿Cuántos Goles Lleva el Mexicano?

Faltan menos de ocho meses para el arranque del Mundial 2026 y uno de los jugadores mexicanos que milita en el extranjero, está levantando la mano para hacerse de un lugar en la lista definitiva de la Selección Mexicana. Se trata de Julian Quiñones, quien bajo el mando de Javier Aguirre en el conjunto Tricolor, no se ha logrado ganar la titularidad, sin embargo sus buenas actuaciones en este arranque de temporada, comienzan a llamar la atención.

Quiñones, de 28 años de edad, juega en la Saudi Pro League de Arabia Saudita, competición en la que participan futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. El ex delantero del Club América está en un gran nivel y lo ha vuelto a demostrar, pues este martes 28 de octubre marcó doblete con su equipo, Al-Qadsiah, en los Octavos de Final de la King's Cup.

¿Cuántos goles lleva Julian Quiñones en Arabia Saudita?

Con los dos goles que anotó ante Al-Hazm, Julian Quiñones ya lleva tres goles en la King's Cup. Esto se suma a los seis tantos que registra en la Saudi Pro League, lo cual lo deja con nueve anotaciones en ocho partidos disputados.

En total, Julian Quiñones registra 34 anotaciones y 8 asistencias, es decir 42 contribuciones directas de gol, en 42 partidos jugados con el Al-Qadsiah. Actualmente se encuentra peleando por el título de goleo en Arabia Saudita, listado que lidera Joao Félix con 9 tantos.

