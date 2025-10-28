Dodgers vs Blue Jays Hoy: ¿Quién Ganó el Juego 4 de la Serie Mundial 2025?

La Serie Mundial 2025 está que arde. Este martes 28 de octubre se concretó el cuarto capítulo del Dodgers vs Blue Jays para definir al campeón de la Major League Baseball (MLB). Estos son los detalles del llamado “Clásico de Otoño”.

Luego del partidazo del lunes, que se alargó hasta la entrada 18 y se decidió con un jonrón de Freddie Freeman para dejar el marcador en 6 carreras contra 5 a favor de los Dodgers, todo estaba listo para que las emociones estallaran este martes en el Dodger Stadium.

Noticia relacionada: Alejandro Kirk Vuelve a Hacer Historia: Mexicano Empata Marca de Postemporada para Catchers

El equipo de Los Ángeles estaba arriba por 2-1 en la serie al mejor en siete duelos. De ganar este martes 28 de octubre, estaría a un pasito de convertirse en bicampeón de la MLB.

Pero los Azulejos, equipo en el que milita el catcher mexicano Alejandro Kirk, también tenían argumentos sólidos para responder. Además, Kirk deseaba seguir haciendo historia en las Grandes Ligas.

El lunes, en el tercer partido, Alejandro Kirk igualó la marca de más cuadrangulares conectados por un cátcher en una postemporada.

Kirk, nacido en Tijuana, ahora comparte récord junto con Cal Raleigh y Sandy Alomar Jr., con cinco jonrones. El mexicano tenía oportunidad de superar esta marca hoy, en el cuarto juego. Sin embargo no pudo mandar la bola por encima de la cerca y deberá esperar hasta el quinto partido de la Serie Mundial.

Video: Faitelson Señala Que el Catcher Alejandro Kirk le Costó 22 Mil 500 Dólares a Toronto

Dodgers vs Blue Jays Hoy: Resultado del juego 4 de la Serie Mundial 2025

Con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr., los Azulejos de Toronto se impusieron este martes 6 carreras contra 2 en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles. De esta manera empataron 2-2 el global de la Serie Mundial.

Los Blue Jays recuperaron todas sus opciones para lograr su primer título en 32 años. Con la serie empatada a dos juegos, el campeonato se decidirá en su estadio a partir del viernes 31 de octubre.

Hya que señalar que el japonés Shohei Ohtani debutó como lanzador en una Serie Mundial para los Dodgers, que ya no podrán conquistar el título ante su público: el quinto episodio será en casa este miércoles 29 de octubre, pero el resto de la Serie Mundial 2025 se jugará en Toronto, Canadá.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero conectó en dos de cuatro turnos al bat, con dos carreras anotadas y dos producidas. Mientras que el mexicano Alejandro Kirk se fue en cero luegio de cuatro turnos. Y el venezolano Andrés Giménez bateó una vez en tres oportunidades, con una anotada y una empujada.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC