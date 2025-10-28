Atalanta vs Milán Hoy: ¿Cómo le Fue a Santi Gimenez en el Partido de la Jornada 9 de la Serie A?

Con el delantero mexicano Santi Gimenez como titular, el Milán visitó al Atalanta este martes 28 de octubre. en partido correspondiente a la jornada 9 de la Serie A. El equipo rossonero lucha en la parte de arriba de la tabla y no quiere dejar escapar al líder, que es el Nápoles.

El partido Atalanta vs Milán empezó con intensidad en el Gewiss Stadium. Muy pronto, a los 4 minutos se inauguró el marcador, cuando el mediocampista Samuele Ricci anotó el 1-0 para poner en ventaja al equipo visitante.

Noticia relacionada: Liga MX: 5 Datos sobre la Muerte de Aficionados de Cruz Azul y Chivas en la Jornada 15

El Milán ya estaba arriba en la pizarra pero no parecía conforme y siguió en busca de otra anotación. Debido a esa intensidad, el delantero mexicano Santi Gimenez cometió una falta brusca y fue amonestado cuando el reloj apenas marcaba 9 minutos de juego.

Con llegadas en ambas áreas, se anticipaba que no tardaría en caer otra anotación porque era un partido de ida y vuelta.

Justo en el minuto 35 el Atalanta logró encender el festejo colectivo en las gradas: El 1-1 lo consiguió el atacante nigeriano Ademola Lookman.

Ya con el duelo igualado, el Milán y el Atalante siguieron forcejeando en media cancha y empezaron a escasear las emociones en las áreas. Así que se fueron a la pausa del medio tiempo sin más anotaciones.

Video: Alberto Lati Asegura que Santi Giménez Quería Competir

Resultado Atalanta vs Milán Hoy: ¿Quién Ganó Partido de la Jornada 9 de la Serie A?

La segunda parte inició mejor para los locales, que empezaron a merodear la portería defendida por Mike Maignan, aunque sin conseguir que se cimbraron las redes.

En el minuto 60 el mexicano Santi Gimenez se dejó caer en el terreno de juego porque no podía seguir más. Pidió su cambio, debido a una molestia en el pie ocasionada por una falta previa. En su lugar entró Ruben Loftus-Cheek.

En los siguientes diez minutos el Milán se lanzó con todo al abordaje y tuvo al menos tres opciones de anotar, sólo que faltó calma o puntería al momento de estar frente a la portería del Atalanta.

Luego los papeles se invirtieron por un buen lapso de tiempo, con el Milán batallando para contrarrestar la oleada ofensiva del conjunto local.

En el minuto 85 el Atalanta estuvo a nada de darle la voltereta al marcador, cuando Davide Zappacosta lanzó un misil que iba hacia las redes pero el guardameta Maignan se estiró a mano cambiada para desviar la pelota hacia tiro de esquina.

Ya no hubo tiempo para más y el partido Atalanta vs Milán quedó registrado en la cédula con empate 1-1. De esta manera, el equipo de Santi Gimenez llegó a 18 unidades, a tres de distancia del líder Nápoles. Mientras que el Atalanta sumó 13 para ubicarse en la sexta posición de la tabla general.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC