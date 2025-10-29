¿'Chicharito' Hernández Rechazado Como Embajador del Mundial Por Polémica en Redes? Esto Sabemos

Javier 'Chicharito' Hernández generó mucha polémica derivada de comentarios realizados por él a través de sus redes sociales, mismos que fueron calificados de traer una idea "muy machista" por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Incluso la Federación Mexicana de Futbol decidió multar al actual delantero de las Chivas por sus " declaraciones que promueven estereotipos sexistas que son considerados violencia mediática y que van en contra de la igualdad de género en el deporte".

Luego de lo sucedido, las críticas sobre el atacante de 37 años de edad, se trasladaron hacia su rendimiento deportivo, pues desde su regreso al balompié nacional, Hernández únicamente ha podido marcar 3 goles en 38 compromisos.

'Chicharito' habría sido rechazado como embajador para el Mundial 2026

De acuerdo con Sports Illustrated México, Javier Hernández estaba pensado en ser un embajador del Mundial 2026 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, su figura habría sido rechazada por el Comité Organizador como consecuencia de sus polémicas en redes sociales, en las que ha difundido discursos calificados como machistas.

'Chicharito' es el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana con 52 goles, de los cuales 4 los convirtió bajo el marco de las Copas del Mundo.

