Vinicius Ofrece Disculpas por su Enojo en el Clásico, Pero Omite a Xabi Alonso

Vinicius Júnior rompió el silencio tres días después del Clásico ante el Barcelona, donde su enojo al ser sustituido generó polémica. El atacante publicó un comunicado en redes sociales en el que pidió perdón a los aficionados, sus compañeros y la directiva, pero no mencionó a Xabi Alonso, quien decidió reemplazarlo. Esa omisión ha reavivado el malestar dentro del vestuario.

En su mensaje, el brasileño admitió que su carácter competitivo lo llevó a reaccionar mal: “A veces la pasión me gana por querer siempre ayudar a mi equipo. Prometo seguir luchando cada segundo por este club”. Según el propio jugador, también ofreció disculpas en persona durante el entrenamiento del miércoles.

El incidente ocurrió al minuto 72 del Clásico, cuando Vinicius vio su número en el cartel de cambios y explotó: “¿Yo? ¡Míster, míster! ¿Yo? Siempre yo”, se escuchó mientras se dirigía directo a los vestuarios sin saludar al entrenador. Alonso, desde la banda, apenas atinó a responder con un “venga, Vini”.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

Desde la directiva intentan bajar la tensión, destacando que el brasileño “es impulsivo, pero de buen fondo”, y descartaron una sanción. Sin embargo, reconocen que el gesto no ayuda a la estabilidad del grupo ni a la autoridad del técnico.

¿Cuántos juegos ha terminado 'Vini' con Xabi Alonso?

Las cifras reflejan parte del conflicto: con Ancelotti, Vinicius terminaba más de la mitad de los partidos que iniciaba; con Alonso, solo ha completado tres de diez. El cambio de rol ha generado frustración en el atacante, que ya había mostrado gestos de inconformidad en encuentros recientes.

El Real Madrid, líder del campeonato con cinco puntos de ventaja, enfrenta así su primer roce serio entre entrenador y estrella bajo el mando de Xabi Alonso, justo cuando el equipo atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos.

