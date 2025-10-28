Giran Orden de Aprehensión Contra Presidente de Grupo Pachuca ¿De Qué se le Acusa?

El dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, tiene una orden de aprehensión dada por un juez de la Ciudad de México por el delito de desobediencia de particulares agravado, desacato.

Es decir, el juez Cesar Augusto Mendoza Salazar, juez de control del sistema procesal penal acusatorio de la ciudad de México, adscrito a la unidad de gestión judicial 14 del poder judicial de la CDMX, le pidió no hacer algo y aun así, lo hizo.

Paulo Diez, asesor jurídico de Grupo Lauman, habló con David Faitelson, y esto le dijo:

Lo que nosotros sabemos, el día de ayer debía celebrarse por tercera ocasión una audiencia inicial en la que el señor Jesús Martínez y otra persona del Club Pachuca debían ser imputados por la Fiscalía de la CDMX por el delito de desacato

Esto se relaciona con los derechos de transmisión de la multipropiedad que tiene Grupo Pachuca en el futbol mexicano: Club León y Club Pachuca.

Este grupo tenía un acuerdo con Fox Sports México hasta junio del 2024 y de acuerdo a la denuncia, existía una cláusula de preferencia que consistía en que cuando llegara un tercero a comprar sus derechos, Fox Sports México podría tener opción a hacer una oferta. Pero eso no sucedió.

Jesús Martínez firmó un acuerdo con Fox Corporation que transmite en la plataforma Tubi.

Grupo Lauman demandó a Grupo Pachuca en febrero de este año por incumplimiento de contrato y ellos estaban imposibilitados de transmitir la señal en otra plataforma en México, pero no hicieron caso.

El 8 de marzo, se transmitió el partido Pachuca vs Mazatlán, lo cual se denunció el 26 de marzo a Jesús Martínez y a Club Pachuca. Por ello, Jesús Martínez fue citado a audiencia en tres ocasiones pero no asistió. La última fue el día 27 de octubre.

De acuerdo a la carpeta de investigación previo a la audiencia, un agente de la policía de investigación entregó un informe dando cuenta de inspecciones al exterior del domicilio de los probables responsables, informando que no fueron localizados.

Las polémicas

Jesús Martínez ha sido parte de varias polémicas, especialmente por la multipropiedad de equipos de fútbol, que le costó al Club León la participación en el Mundial de Clubes de este año. En ese mismo tema. Grupo Pachuca, ofreció información falsa, mentiras ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte y la FIFA tratando de probar que no existía una relación entre ambos clubes

Martínez fue el principal opositor a la llegada de un fondo de inversión internacional al futbol mexicano que proponía mejorar la competitividad de la Liga MX. Y es que, entren las condiciones de la inversión estaba desaparecer la multipropiedad. Ahora Martínez podría enfrentar problemas legales más severos si continúa con desacato.

Club Pachuca y Jesús Martínez responden

En un video publicado en la cuenta de Club Pachuca, Jesús Martínez, dijo que "da la cara porque a través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación de Club Pachuca y Jesús Martínez". En tanto, adelantó que mañana darán más información al respecto.

