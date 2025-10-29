Dodgers vs Blue Jays Hoy:  ¿Quién Ganó el Juego 5 de la Serie Mundial 2025? 

Con todo parejo, dos juegos a dos, este miércoles 29 de octubre se llevó a cabo el quinto partido de la Serie Mundial 2025 entre Dodgers y Blue Jays. Además, el mexicano Alejandro Kirk quería hacer historia como el cátcher con más cuadrangulares en una postemporada.

El tijuanense Alejandro Kirk, que juega con la franela de los Azulejos de Toronto, ha sumado 5 jonrones en estos playoffs y está igualado con Sandy Alomar Jr. y Cal Raleigh. De mandar otro batazo por encima de la cerca, impondrá récord para un cátcher en las Grandes Ligas. De ahí la expectativa que los fanáticos mexicanos han puesto en la Serie Mundial 2025.

Los Azulejos arrancaron con los cañones bien ajustados, porque apenas en la primera entrada se pusieron arriba por dos carreras. Entonces empezaron a trabajar una victoria que les permitiera irse a casa con ventaja en el llamado Clásico de Otoño.

Fue hasta el tercer inning que los Dodgers respondieron para acortar distancias, 2 carreras contra 1. Hasta ahí parecía que el duelo estaba parejo.

Sólo que en la cuarta entrada, los Blue Jays respondieron con la tercera carrera. Y además de controlar a los bateadores locales, le pusieron más pólvora a la ofensiva para agrandar la ventaja en el séptimo episodio a 5 carreras contra 2.

Por si faltaba algo, en la parte alta del octavo inning, el equipo de Toronto sumó otra carrera para llegar a 6. Mientras que los angelinos eran progresivamente maniatados por los lanzadores visitantes, que se fueron repartiendo los turnos.

¿Quién Ganó Dodgers vs Blue Jays hoy 29 de Octubre de 2025? Resultado del juego 5 de Serie Mundial 2025

Ya no hubo más en la novena entrada, así que los Blue Jays, apoyados en una actuación fantástica de su lanzador novato Trey Yesavage, ganaron el duelo y pusieron la Serie Mundial 2025 a su favor con un global de 3 triunfos contra 2. Así que el próximo viernes, cuando se juegue el sexto partido, tendrán oportunidad de levantar el trofeo de campeones frente a su público.

El japonés Shohei Ohtani y el resto de figuras de los Dodgers se estrellaron el miércoles contra los lanzamientos del pitcher Yesavage, que llegó a 12 ponches.

Mientras que el cañonero estelar Vladimir Guerrero Jr. se hizo presente con uno de los dos jonrones con los que los Azulejos encaminaron este importante triunfo. Mientras que el mexicano Alejandro Kirk se embasó en una de cuatro oportunidades al bat, aunque no pudo conectar el ansiado cuadrangular.

Con información de N+

RGC