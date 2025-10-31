Frente Frío 12 Viene a México en Noviembre 2025: Estos Estados Sufrirán por Lluvias y Heladas

Viene Frente Frío 12: Ocasionará Lluvias Fuertes y Heladas de Hasta -5 Grados en Estos Estados
N+
Nuevo frente frío ocasionará lluvias puntuales muy fuertes y descenso de temperaturas, alerta el Servicio Meteorológico Nacional
COMPARTE:
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la llegada de un nuevo frente frío al país que, junto a su masa de aire frío, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes y descenso de temperaturas.
De acuerdo con el pronóstico de clima extendido a 96 horas del SMN, el próximo domingo 2 de noviembre, el nuevo frente frío se desplazará sobre el golfo de México y gradualmente sobre la península de Yucatán.
Noticia relacionada: Frío Llega a CDMX en Día de Muertos: Prevén hasta 4 Grados desde la Madrugada del 1 de Noviembre
Al interactuar con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el occidente de dicho golfo, este originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, además de dicha península, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca.
La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso en las temperaturas en estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, con presencia de heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.
También provocará un nuevo evento de “Norte” con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante el lunes hacia las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del país. "Prevalecerá baja probabilidad de lluvia en el norte y centro de la República Mexicana", subrayó el SMN.
¿En qué estados habrá lluvias fuertes por frente frío 12?
Chubascos fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Veracruz (regiones Nautla, Las Montañas y Papaloapan)
- Oaxaca (norte y este)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Capital y Los Tuxtlas)
- Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán Sierra Negra)
- Tamaulipas (sur), Tabasco (oeste)
- Chiapas (norte)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- San Luis Potosí (región Huasteca)
- Querétaro (región Sierra Gorda)
- Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango),
- Veracruz (región Olmeca)
- Michoacán
- Guerrero
¿Cómo se moverá el termómetro por el frente frío 12?
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Jalisco
- Michoacán
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Morelos
- Oaxaca
El domingo, un nuevo #FrenteFrío y su masa de aire ocasionarán #Lluvias y descenso de las #Temperaturas en distintas regiones de #México, y #EventoDeNorte en costas de #Tamaulipas, #Veracruz, istmo y #GolfoDeTehuantepec. Ve el #Pronóstico a 96 horas ⬇️https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/B0jRjSStuz— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 31, 2025
Historias recomendadas:
- Sheinbaum Acuerda Mantener la Cooperación Económica con Brasil Tras Diálogo con Presidente Lula
- En EUA, 3 Estados Declaran Emergencia Alimentaria por Fin de Programa SNAP de Trump
AMP