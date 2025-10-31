Frente Frío 12 Viene a México en Noviembre 2025: Estos Estados Sufrirán por Lluvias y Heladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la llegada de un nuevo frente frío al país que, junto a su masa de aire frío, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes y descenso de temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico de clima extendido a 96 horas del SMN, el próximo domingo 2 de noviembre, el nuevo frente frío se desplazará sobre el golfo de México y gradualmente sobre la península de Yucatán.

Al interactuar con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el occidente de dicho golfo, este originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, además de dicha península, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca.

La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso en las temperaturas en estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, con presencia de heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

También provocará un nuevo evento de “Norte” con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante el lunes hacia las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del país. "Prevalecerá baja probabilidad de lluvia en el norte y centro de la República Mexicana", subrayó el SMN.

¿En qué estados habrá lluvias fuertes por frente frío 12?

Chubascos fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Veracruz (regiones Nautla, Las Montañas y Papaloapan)

Oaxaca (norte y este)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Capital y Los Tuxtlas)

Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán Sierra Negra)

Tamaulipas (sur), Tabasco (oeste)

Chiapas (norte)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

San Luis Potosí (región Huasteca)

Querétaro (región Sierra Gorda)

Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango),

Veracruz (región Olmeca)

Michoacán

Guerrero

¿Cómo se moverá el termómetro por el frente frío 12?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Puebla

Veracruz

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Jalisco

Michoacán

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Morelos

Oaxaca

