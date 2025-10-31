Sheinbaum Acuerda Mantener la Cooperación Económica con Brasil Tras Diálogo con Presidente Lula

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un diálogo con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para abordar temas de cooperación bilateral entre ambas naciones.

Durante la conversación, ambos mandatarios analizaron la complementariedad económica existente entre México y Brasil, así como las oportunidades de colaboración que podrían desarrollarse entre los dos países latinoamericanos.

Como resultado del encuentro, los presidentes acordaron continuar impulsando la cooperación entre sus respectivos gobiernos. La mandataria mexicana compartió la información sobre este diálogo a través de sus redes sociales este 31 de octubre de 2025.

En su mensaje, Sheinbaum también expresó su agradecimiento por la visita que el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin realizó previamente a territorio mexicano, reconociendo la importancia de los intercambios de alto nivel entre ambas naciones.

La reunión entre Sheinbaum y Lula representa un paso en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre México y Brasil, dos de las economías más importantes de América Latina.

