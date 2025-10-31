Detienen Saúl “N”, Alias “SS”, Jefe de Una Célula Delictiva de Los Beltrán Leyva

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron este 31 de octubre en Tijuana, Baja California, a Saúl "N", alias "SS", identificado como jefe de una célula delictiva de la organización criminal Los Beltrán Leyva.

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación coordinados entre cinco instituciones federales: Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las acciones de vigilancia en la región permitieron identificar un domicilio donde se resguardaba el objetivo. Tras intensificar las operaciones en la zona, los elementos interceptaron a Saúl "N" y verificaron su identidad.

Durante la detención también fue capturado Horacio "N", identificado como jefe de escoltas del líder criminal. En el operativo se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, equipos de comunicación, teléfonos celulares y el inmueble donde se resguardaban.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal y continuará con las investigaciones subsecuentes.

Según las autoridades, Saúl "N" está relacionado con el trasiego de droga hacia Estados Unidos. Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de trabajar coordinadamente para detener a generadores de violencia.

Historias recomendadas:

CT