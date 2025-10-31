Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, Florida, Estados Unidos, confirmó este viernes 31 de octubre de 2025 que en el vuelo de JetBlue 1230, procedente de Cancún, que aterrizó de emergencia en Tampa viajaban seis connacionales.

De acuerdo con el funcionario, la información proporcionada fue cotejada con autoridades locales y representantes de la aerolínea, así lo dio a conocer en redes sociales el diplomático:

Nos informan que viajaban 6 personas mexicanas. Solo una fue trasladada a un hospital local y ya fue dada de alta. Solo una fue trasladada a un hospital local y ya fue dada de alta. Ninguna de gravedad

Pasajeros mexicanos en vuelo de JetBlue

✈️ Respecto al vuelo con origen Cancún y destino Newark, que realizó un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, tras una caída de altitud, se informa lo siguiente:



Horas después al aterrizaje de emergencia del vuelo de JetBlue 1230, procedente de Cancún, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio a conocer que mantenía contacto con la aerolínea por lo ocurrido en Tampa, Florida y que la aeronave tenía como destino final en Newark.

¿Cuántos pasajeros del vuelo de JetBlue 1230 resultaron heridos?

Al menos 20 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital tras una repentina pérdida de altitud en un vuelo desde México que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Florida, cuyas heridas no ponen en riesgo su vida, informó Vivian Shedd, portavoz de Tampa Fire Rescue.

¿Hacia dónde se dirigía el vuelo de JetBlue que salió de Cancún?

El vuelo de JetBlue, que partió el jueves 30 de octubre de 2025 desde Cancún, se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando la altitud disminuyó repentinamente.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que el avión fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 14:00 horas “después de que la tripulación experimentara un problema de control de vuelo”.

JetBlue señaló que el avión, un Airbus A320, fue retirado de servicio para ser inspeccionado. La aeronave cuenta con 162 asientos, según el sitio web de la aerolínea. Hasta el momento, se ignora cuántas personas iban a bordo.

“Realizaremos una investigación completa para determinar la causa”, dijo JetBlue en un comunicado. La FAA indicó que también investiga el incidente.

Los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que se produjo “un problema de control de vuelo” y describieron lesiones que incluían una posible “laceración en la cabeza”, según el audio grabado por LiveATC.net.

En junio, un vuelo de JetBlue que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston se salió de la pista y terminó en el pasto. Nadie resultó herido, pero la pista fue cerrada temporalmente.

Con información de N+

HVI