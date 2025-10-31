Casa Matthew Perry: Hermana del Actor Crea Centro Para Recuperación de Adicciones

Caitlin Morrison, hermana de Matthew Perry, quiere replantear la forma en que se tratan las adicciones a través de la Casa Matthew Perry, un centro para la recuperación de adicciones, a través del cual pueda darle sentido a la muerte del actor de la serie Friends, quien murió debido a los efectos agudos de la ketamina.

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023. Al principio se dijo que los servicios de emergencia acudieron tras recibir una llamada por un paro cardíaco. Los primeros reportes mencionaban que fue hallado en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles, donde se había ahogado. Más tarde se dio a conocer la verdad.

El actor había estado recibiendo terapia de infusión de ketamina para la ansiedad y la depresión; la última sesión fue administrada una semana y media antes de su muerte. De acuerdo con TMZ, Matthew Perry tenía en su organismo el mismo nivel de ketamina que se utiliza para la anestesia general en cirugía. Agregó que el fármaco no fue recetado legalmente.

En julio pasado, Salvador Plascencia se declaró culpable de haber inyectado ketamina a Perry en casa del actor, en las semanas previas a su muerte, y confesó que no lo hizo con fines médicos legítimos. El doctor se enfrenta a una pena de hasta 40 años de prisión.

¿Qué es la Casa Matthew Perry?

Después de la muerte de Matthew Perry, su hermana, Caitlin Morrison aseguró que necesitaba crear algo que ayudara a otros a no pasar por lo mismo. Por ello, decidió transformar el duelo en acción levantando un espacio pensado para acompañar a la recuperación de personas con trastornos por consumo de sustancias, a largo plazo.

Este modelo desafía las reglas del tratamiento tradicional, pues muchos programas de rehabilitación ofrecen apoyo limitado a unas cuantas semanas o meses; por eso, la Casa Matthew Perry propone una recuperación que podría durar hasta tres años.

Y es que, según los datos, el 85% de las personas recaen durante el primer año de tratamiento, pero después de tres años de apoyo constante, esa cifra se invierte y el 85% logra mantener su recuperación, explicó Morrison.

¿En dónde estará la Casa Matthew Perry?

La Casa Matthew Perry está en pleno proceso de construcción en Ottawa, Canadá, y se proyecta que funcione como modelo replicable en otros lugares. El complejo estará conectado a un centro comunitario, lo que permitirá que incluso quienes no estén hospitalizados puedan acceder a servicios de apoyo. Los residentes podrán contar con atención médica, salud mental, orientación laboral, educación financiera y terapia familiar, además contarán con talleres de arte y música.

Este no es el único lugar creado en memoria del actor de Friends, la Casa Matthew Perry de Canadá operará en conjunto con la Fundación Matthew Perry, de Los Ángeles, para romper las barreras del estigma y ofrecer recursos reales para quienes buscan recuperarse.

Para Morrison, este proyecto era una obviedad, pues ha trabajado toda su carrera en organizaciones benéficas y este proyecto servirá para ayudar a otros a no pasar por lo mismo que su hermano:

Esto es para él, pero también para todos los que aún están luchando”.

