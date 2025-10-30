Yolanda Andrade Reaparece y se Sincera sobre su Salud: Esto Fue lo Que DIjo

La querida conductora Yolanda Andrade se sinceró con respecto a sus enfermedades y cómo el deterioro de su estado de salud ha impactado también su salud mental.

Tras varios meses alejada de la televisión y en medio de rumores sobre su estado de salud, Yolanda Andrade reapareció en el foro del programa Montse & Joe para compartir uno de los testimonios más personales y conmovedores de su trayectoria.

Acompañada de su inseparable amiga Montserrat Oliver y del periodista Juan José “Pepillo” Origel, la conductora habló sobre la enfermedad que cambió por completo su vida.

El pasado 21 de octubre, y para sorpresa de su público, Andrade regresó al sillón de MoJoe para conducir junto Montserrat, lo que significó un emotivo reencuentro con la audiencia.

Durante la charla, Yolanda no pudo contener las lágrimas al describir la lucha que enfrenta día a día. Con la voz entrecortada, confesó sentirse prisionera en un cuerpo que ya no responde como antes.

“De decir: ‘Dios mío, ¿cómo? Mi mente está perfectamente bien y no me puedo mover’. (…) Es un tema que a la familia cansa mucho también, aunque se turnen. Pasas por muchas emociones, y principalmente hay una que reconozco perfecto: la depresión. Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces”, expresó.

Monserrat Olivier y su apoyo incondicional

Monserrat, quien fue pareja de Yolanda y luego su amiga entrañable desde hace más de 10 años se mostró conmovida con la lucha de Yolanda.

"Lo que has sufrido y lo que te ha costado, te admiramos porque hoy estás aquí. Yo estoy segura, Joe, de que vas a ser la excepción a la regla. (…) Gracias a Dios y a tu esfuerzo estás aquí", dijo.

Aunque no está claro cuáles son las enfermedades que Yolanda Andrade padece, la conductora declaró que los médicos le dijeron que padece dos enfermedades degenerativas y que podrían quedarle menos de cinco años de vida.

Andrade expresó que no le teme a la muerte y que ha asumido con serenidad su nueva realidad. Aunque no especificó el nombre de las enfermedades, señaló que, con el tiempo, perderá la capacidad de hablar y caminar.

"Tengo dos diagnósticos, y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura; conclusión, médicamente quiere decir que científicamente me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios", dijo.

Historias recomendadas:

¿Quién Es el Príncipe Andrés y Por Qué Ya No Pertenece a la Realeza?

Emily Estefan y su Pareja Protagonizan Incidente Doméstico: Por qué Liberaron a Gemeny Hernandez