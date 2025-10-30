Emily Estefan y su Pareja Protagonizan Incidente Doméstico: Por qué Liberaron a Gemeny Hernandez

Gemeny Hernández, pareja de Emily Estefan, fue arrestada por violencia doméstica y robo con agresión menor, luego de que tuviera una discusión con la hija de Gloria Estefan en la casa que comparten en Miami. Fue cuando la situación escaló que hija del productor Emilio Estefan y la cantante cubana Gloria Estefan llamó al 911. Horas después del arresto, Gemeny y Emily comparecieron ante la jueza, quien liberó a Hernández. Ahora el público se pregunta: Por qué liberaron a Gemeny Hernandez?

Gemeny Hernández y Emily Estefan mantienen una relación desde hace ocho años, la pareja se conoció en una barra en un local nocturno en el invierno de 2016. La primera vez que hicieron pública su relación fue en 2017, en una alfombra roja. En diciembre de 2017, publicaron su primera foto junta en Instagram. Desde entonces, han usado las redes sociales para presumir su amor.

A principios de octubre de 2025, la pareja fue entrevistada por un diario español, al que informaron que les gustaría formar una familia: "La ciencia ahora está increíble. Vamos a ver si un científico como Einstein llega y logramos, entre las dos, hacer algo increíble", dijo la hija de Gloria y Emilio Estefan. "

¿Por qué arrestaron a la pareja de Emily Estefan?

Gemeny Hernández fue arrestada el martes 28 de octubre por robo con violencia y agresión menor, informó TMZ, quien agregó en sus primeros reportes que la presunta víctima había sido su pareja Emily Estefan. De acuerdo con la declaración, después de haber forcejeado con un teléfono, Gemeny golpeó a Emily con este en la cabeza. El informe agrega que tras la discusión, la pareja terminó peleando en el suelo.

Emily Estefan habría sufrido un hematoma en el ojo y rasguños en el cuello, detalló TMZ. Después de haber recuperado su teléfono, logró llamar al 911. Cuando llegaron los agentes, arrestaron a Hernández.

¿Por qué liberaron a Gemeny Hernández?

Horas después de que la policía se llevara arrestada a Gemeny Hernández, la hija de Gloria Estefan y su pareja comparecieron ante una jueza. En su testimonio, Emily Estefan señaló que no quería que su pareja fuera a la cárcel. Agregó que le rogué al detective y a los oficiales que no se la llevaran. Sin embargo, la jueza señaló que los responsables de un agresión doméstica siempre son arrestados.

Finalmente Emily aseguró que aunque sabía que quienes la arrestaron estaban haciendo su trabajo, ella no tenía miedo y no quiero presentar ninguna orden en contra de su pareja. Gemeny Hernandez salió de la cárcel el miércoles 19 de octubre por la tarde; fue liberada tras pagar una fianza de tres mil dolares. Las cámaras la captaron a su salida, cubriéndose el rostro. Según los reportes, la jueza permitió que Hernández regresara a casa una vez liberada.

Quién es Emily Estefan

Emily es la menor de Gloria y Emilio Estefan. La joven de 30 años siguió los pasos de sus padres y decidió dedicarse a la música. Emily y Gemeny están detrás del podcast In Our Own World, del que no han publicado ningún episodio desde abril.

